Nikita Pelizon è fidanzata? Lei fa chiarezza/ “Mi ha presentata agli amici ma…”

Nikita Pelizon fa chiarezza sulla vita privata: “Mi ha presentata gli amici ma…”

Nikita Pelizon si confida con Amaurys Perez e immagina il momento in cui potrà riabbracciare l’uomo con cui si sta frequentando. Nikita nelle scorse settimane ha ricevuto un aereo da un misterioso uomo che frequenta fuori dalla Casa. La ragazza, seppur riservata, ha diverse volte parlato della sua relazione. Prima di iniziare il programma, ha passato dei momenti indimenticabili con una persona che porta nel cuore. I ricordi legati all’uomo sono bellissimi ma, nonostante con lui si senta felice, teme che tutto possa rovinarsi da un momento all’altro. Nikita ammette però di aver paura: “Ogni volta che mi sono staccata da una persona quando poi ci si rivedeva ci si scontrava per alcune cose e poi ci si allontanava”. Nikita Pelizon ha timore che questo possa ripetersi con la persona che la sta aspettando fuori la casa del Grande Fratello Vip: “Chissà se quando lo rivedrò saremo uniti come quando ci siamo conosciuti o se invece ci allontaneremo”. Amaurys Perez risponde: “Il tempo lo dirà”.

Il pallanuotista si rivolge a lei in spagnolo e Nikita lo guarda sbigottita. Non capisce nulla di cosa stia dicendo allora, Amaurys traduce: “Quello che è per te nessuno te lo leva”. Potrebbe sembrare fatalista, ma il VIP davvero pensa che se la loro storia è destinata a continuare, continuerà. Nikita prosegue: “Mi ha presentato ai suoi amici come la fidanzata ma io ho fatto chiarezza dicendo che ci stavamo frequentando. Ho paura di lasciarmi andare”. Scottata dalle precedenti relazioni, la modella ha paura di lasciarsi andare perché teme di essere ferita. “Ma paura di essere ferita non è forse paura di vivere?” si domanda tra sé e sé.

Chi è il fidanzato di Nikita Pelizon? Il profilo Instagram del Settimanale Chi ha pubblicato un video che ritrae Nikita Pelizon felice tra le braccia di un uomo. Si chiama Valerio Tremiterra e ha 51 anni. Le immagini romantiche li ritraggono insieme in vacanza, sorridenti, mentre sono a cena o mentre si divertono in un locale. In sottofondo la poesia di Gio Evan “Ogni tanto tu”. “Nessuno (nella Casa, ndr) mi ha preso sia mentalmente che fisicamente e poi se penso a che cosa ho fuori, non c’è proprio da discutere su questa cosa sarebbe un andare a perdere”, le parole di Nikita Pelizon che raccontano i sentimenti che prova.

Tra Valerio Tremiterra e Nikita Pelizon ci sono ben 23 anni di differenza d’età. Titolare di diversi ristoranti, ha conosciuto la modella la scorsa estate in Sardegna, durante una cena che non li ha più separati. Prima che lei entrasse nella Casa del GF VIP lui la tranquillizzò consigliandole di viversi l’esperienza. La sorella di Nikita, Jessica, si è però scagliata contro l’uomo accusandolo di aver divulgato un video privato per fini di visibilità per poi chiarire che tra Nikita e Valerio c sarebbe solo una frequentazione.











