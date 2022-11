Nikita Pelizon e George Ciupilan innamorati?/ Dubbi al GF Vip, Wilma Goich: “Amicizia? No, questo è amore”

Nikita Pelizon e George Ciupilan sempre più vicini al GF Vip: sono innamorati?

Si è creato un rapporto davvero speciale nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Nikita Pelizon e George Ciupilan. I due sono ormai molto legati e passano ore insieme a giocare e divertirsi, tra lotte e lunghe chiacchierate. Un rapporto che Nikita ha definito ‘fraterno’, non trovando alcuna malizia tra loro. Eppure nella Casa c’è chi trova che questo affetto sia molto più che amichevole.

Alcuni Vipponi, osservando i due sempre insieme, hanno dichiarato di trovare il loro rapporto più importante di una semplice amicizia. “Quello è amore non è solo amicizia”, ha commentato ad esempio Wilma Goich osservandoli giocare sul divano. Anche Edoardo si è detto sorpreso del legame tra i due, dichiarando: “Io non ho mai visto un rapporto simile, tutto il giorno a giocare e scherzare in quel modo. Io lo facevo con i miei amici di Milano tanti anni fa”.

Nikita Pelizon e George Ciupilan innamorati? Dubbi in Casa: “Non è amicizia”

C’è però chi non la pensa come loro. Antonella Fiordelisi crede infatti alle parole di Nikita Pelizon, al punto da dire: “Sono molto complici, ma è amicizia, è come se fossero due fratelli”. È infatti questo il sentimento che Nikita ha manifestato per George anche in diretta al Grande Fratello Vip, di fronte alle domande curiose di Alfonso Signorini. Non sembra essere però lo stesso per Ciupilan: il ragazzo, pur ammettendo di non voler andare oltre con Nikita perché ex fidanzata di un suo caro amico (Matteo Diamante), non ha negato di subire il suo fascino e di trovarla oltre che bella anche una bravissima ragazza. Un’amicizia, dunque, ma che potrebbe anche diventare altro nei lunghi mesi di convivenza insieme nella Casa.

