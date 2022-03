Nikita Pelizon e Helena Prestes, chi sono le “Italia-Brasile” Pechino Express 2022/ La strana coppia

Chi sono le Nikita Pelizon e Helena Prestes?

Nikita Pelizon e Helena Prestes formano la coppia di Italia-Brasile in questa nuova edizione di Pechino Express. Le due modelle sono pronte a vivere con grande entusiasmo questa avventura itinerante su Sky Uno. Andiamo quindi a conoscerle meglio, prima che cominci il loro viaggio tra imprevisti, colpi di scena e durissime prove fisiche. Partiamo da Nikita Pelizon, ventisettenne di Trieste conosciuta anche come “Uragano Nikita” per i suoi modi molto spigliati.

Lavora fondamentalmente come modella ed intervistatrice. In Svezia ha prestato il suo volto come testimonial per la compagnia telefonica Tre. Nel 2018 diventa tentatrice ufficiale del programma televisivo Temptation Island, poco dopo partecipa ad “Ex on the Beach” assieme al suo ex fidanzato Matteo Diamante. Da questa sera, giovedì 10 marzo, comincia per lei un nuovo viaggio a Pechino Express.

Nikita Pelizon e Helena Prestes, due modelle per Pechino Express 2022

Anche Helena Prestes lavora come modella e insieme a Nikita punta al massimo in questa edizione di Pechino Express. Il potere femminile darà i suoi frutti? Di sicuro l’accoppiata Italia-Brasile appare molto interessante agli occhi del pubblico. Helena, quindi, è una ragazza di origine brasiliana. E’ nata a Sao Paulo ma attualmente vive a Milano. É una persona molto sportiva e allenata, dinamica e avventurosa, pronta ad immersi in una sfida dall’alto tasso di difficoltà e imprevisti. La modella e attrice, nonché insegnante di yoga, ha una linea di abbigliamento da mare. Insieme a Nikita Pelizon promette di fare scintille a Pechino Express 2022. Arriveranno “sane e salve” fino al traguardo?



