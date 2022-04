Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile” Pechino Express 2022/ Coppia in crescita!

Nikita Pelizon e Helena Prestes sono “Italia-Brasile” di Pechino Express 2022: la coppia prosegue la loro avventura nella nuova edizione del reality game di successo in onda su Sky Uno. Durante la quinta puntata la gara è iniziata da un nuovo Paese: l’Uzbekistan, da sempre è il centro delle vie commerciali tra l’Oriente e l’Occidente. Le coppie hanno dato il benvenuto al nuovo “conduttore”: il wedding planner Enzo Miccio chiamato a sostituire il padrone di casa Costantino della Gherardesca costretto a lasciare la conduzione del programma dopo un infortunio verificatosi proprio durante le riprese del programma. Dopo i saluti, il gioco entra nel vivo della gara con la prima prova che ha visto la coppia Italia-Brasile chiamate ad una sfida con le proprie conoscenze geografiche. Obiettivo della sfida: raggiungere a piedi una fortezza, trovare delle targhette con il nome di alcuni Paesi e scegliere i 5 che confinano con l’Uzbekistan. Chi indovina può proseguire la marcia e il gioco.

Nikita Pelizon e Helena Prestes, Italia-Brasile di Pechino Express 2022/ Sono loro quelle da battere!

Le due bellissime Nikita e Helena non indovinano i 5 paesi che confinano con l’Uzbekistan e sono costrette a tornare in cima alla fortezza. Poco dopo però le due, astute come sempre, hanno un’idea geniale per risolvere l’enigma e proseguire così il cammino.

Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”: vincono la quinta puntata di Pechino Express 2022

Il viaggio di Nikita Pelizon e Helena Prestes di “Italia-Brasile” prosegue alla grande a Pechino Express 2022. Le due ragazze brillano anche nella prova successiva che vede le coppie di concorrenti indossare 50 maglie di cotone, una sopra l’altra, in ordine crescente dalla numero 1 alla 50. Proprio la coppia Italia-Brasile è in testa e devono, con 50 magliette indosso, evitare una serie di ostacoli e raggiungere Enzo Miccio. Proprio Nikita e Helena vincono la prima prova vantaggio: non solo conquistano un posto nella classifica finale, ma possono anche lasciare un Malus ad una delle coppie di concorrenti. La loro scelta ricade sui Pazzeschi.

Nikita Pelizon e Helena Prestes, Italia-Brasile "Pechino Express"/ La grinta non manca

La gara prosegue con l’ultima prova: tutte le coppie vanno alla ricerca di un timbro con il loro nome da utilizzare nella preparazione del pane uzbeco. La coppia, nonostante un punto di penalizzazione, vincono la prova e la quinta tappa del programma. Spetta proprio a loro decidere quale coppia eliminare tra gli Indipendenti e gli Scienziati, ma le modelle decidono di eliminare gli Scienziati.

