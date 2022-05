Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile” Pechino Express 2022/ Le favorite

Italia-Brasile, Nikita Pelizon e Helena Prestes, sono la coppia di concorrenti di Pechino Express 2022 da battere in quanto la loro esuberanza, la forza fisica e l’allegria coinvolgente risultano assolutamente formidabili. Puntata dopo puntata, superano la maggior parte degli ostacoli con sempre maggior sicurezza e non sarà facile per gli altri concorrenti riuscire a metterle in serie difficoltà. Subito dall’inizio, nella ricerca dell’indizio che deve portarli a trovare il sito della battaglia di Kerak, loro trovano lo scudo con la croce e vanno dirette nella direzione giusta. Colpo da maestro, non voluto, è quello di trovare un’automobile disponibile al passaggio gratis in quella direzione con due medici come autisti e piena di profilattici, cosa che ha senz’altro provocato l’ilarità degli spettatori. L’abbandono forzato del veicolo non le sconvolge più di tanto e Nikita ed Helena non tardano a trovare innanzitutto il cibo che come ben sanno può essere uno dei problemi principali. Nella ricerca della casa hanno l’opportunità di diventare protagoniste di un momento intenso della puntata quando trovano accoglienza da parte di una famiglia semplice, povera ma felice composta da due genitori straordinari e da un nugolo di figli sereni e allegri. Questo quadro familiare che sa accontentarsi delle cose semplici e soprattutto il fatto che ci sia un padre che distribuisce attenzioni e carezze ai propri figli con estrema naturalezza provoca la commozione di Helena che ricorda quanto fosse stato diverso suo padre e quanto le siano mancate le sue attenzioni. Nella piccola casa riescono a vivere una notte serena ed anche la mattina nel vedere questo gruppo familiare accingersi ad affrontare le proprie cose tra impegni scolastici dei figli e lavoro dei genitori, Helena continua a lasciarsi andare nella sottolineatura della positività del messaggio. Tutto questo con grande semplicità e naturalezza senza risultare stucchevole e senza forzare i toni più di quanto non fosse già stato rilevato dagli spettatori.

Nikita Pelizon e Helena Prestes, Italia Brasile nella sfida vantaggio di Pechino Express

Nella prova vantaggio Italia Brasile sfidano Gli Sciacalli. Nikita Pelizon e Helena Prestes riescono a dare il meglio di sé e non si perdono d’animo anche quando la stanchezza rischia di prendere il sopravvento in un programma come Pechino Express che di energie ne consuma. Mancava l’aria nei sotterranei ed entrambe hanno retto allo sforzo riuscendo a tenere il passo degli avversari fino alla vittoria conseguente al crollo della loro torre. Nikita ed Helena riescono sempre a collaborare e questo è il grande elemento di forza, vi è una coesione cresciuta nel corso delle puntate che non ha mai visto momenti di crisi e di difficoltà. Nikita non ha difficoltà a dichiarare con naturalezza che ” è stato divertentissimo, tornata ragazzina!!”. Avevano trovato il passaggio di un’autista donna ma è durato troppo poco avendo deciso la stessa di farle scendere dopo pochissimo ma non si sono perse d’animo e trovato altro veicolo si sono lasciate andare a cantare per quasi tutto il tragitto. Il siparietto tra Helena seduttrice ed il giovane giordano di 16 anni è stato imbarazzante ed anche eccessivo ma ciò è stato interpretato dai più col senso del giuoco che ormai ha il sopravvento nella gestione degli eventi. Tutto appare lecito pur di andare avanti e superare le difficoltà. Trovata la casa presso la famiglia del giovane possiamo assistere alla performance fisica di Helena quando ci dimostra con una superba verticale quanto sia in forma e pronta alla sfida.

Il messaggio nella voliera per Nikita Pelizon e Helena Prestes

Ad Amman la ricerca del messaggio nella voliera dei piccioni mette in evidenza la voglia di andare avanti della coppia Italo Brasile. Quella di Nikita coi piccioni giordani è una vera e propria lotta non tanto con i poveri pennuti quanto contro il disagio che lei provava nel dover operava in una situazione di sporcizia e diffidenza. Ha vinto la paura ed è andata oltre. Brava Nikita! La coppia ha superato sé stessa nell’affrontare l’enorme piatto di mansaaf con determinazione e coraggio. Le due giovani donne non ne potevano più ma sono andate avanti finendo il piattone colla bocca piena fino a scoppiare. Nel vaso della scalinata hanno scritto il loro messaggio positivo e completamento diverso da quelli sconfortati degli altri concorrenti: ” ogni viaggio ci regala qualcosa!”. Questo dà l’idea di quanto si stiano comunque divertendo e di quanta voglia abbiano ancora di arrivare fino in fondo e di vincere la competizione. Intanto nel Castelletto di Amman sono state vincitrici della ottava puntata ed erano entusiaste e felici!! Ho avuto modo di chiedere ad alcuni spettatori che cosa pensano della coppia e devo dire che le risposte sono entusiaste soprattutto tra i giovani che si riconoscono in quel modo spensierato di affrontare le sfide della vita. Come già detto di strada ce n’è ancora un po’ da fare ma credo che Helena e Nikita siano proprio a buon punto per vincere Pechino Express 2022.

