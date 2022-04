Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile” Pechino Express 2022/ Salve in extremis… oggi il riscatto?

Determinazione e spirito di sacrificio sono fondamentali per portare a termine un’avventura impegnativa come quella di “Pechino Express”, come sa bene non solo chi ha partecipato al programma in passato, ma anche chi segue il reality da anni. Caratteristiche come queste non sono mancate finoa a Nikita Pelizon e Helena Prestes, alias “Italia-Brasile“, anche se il loro modo di agire non le ha rese benvolute dal gruppo. Le due modelle, infatti, sembrano essere pronte a tutto pur di superare le prove che si trovano ad affrontare, a costo anche di essere poco leali.

Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia-Brasile" Pechino Express/ Poco amate da tutti

È un po’ questo atteggiamento che le ha portate a subire critiche dagli avversari. Non a caso, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, alias “Mamma e Figlia” erano arrivate a condannarle all’eliminazione nonostante una delle due ragazze avesse un evidente problema fisico. Ma ce la faranno ad andare anche oltre alle critiche?

Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile” Pechino Express 2022/ Coppia in crescita!

Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile” Pechino Express – In pochi le amano

Il gruppo non ama Nikita e Helena, su questo non sembrano esserci grandi dubbi. Questo aspetto non gioca certamente a favore delle possibilità di “Italia-Brasile” di proseguire il percorso a “Pechino Express”. Alcuni loro comportamenti sono stati infatti poco graditi dagli altri concorrenti, che hanno anche provato a farle rischiare l’eliminazione.

Le due modelle, in modo particolare, hanno battibeccato non poco con “Mamma e Figlia” (con Sasha Sabbioni in modo particolare), che avevano dato loro il malus nonostante avessero avuto problemi a portare a compimento la prova a causa di un infortunio. A venire in loro soccorso ci ha però pensato Victoria Cabello, che ha deciso di mettere da parte ogni rancore permettendo loro di proseguire la loro avventura.

Nikita Pelizon e Helena Prestes, Italia-Brasile di Pechino Express 2022/ Sono loro quelle da battere!

© RIPRODUZIONE RISERVATA