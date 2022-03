Nikita Pelizon e Helena Prestes, Italia-Brasile “Pechino Express”/ La grinta non manca

In gara a “Pechino Express” sono rimaste otto coppie, tra cui quella denominata “i“, composta dalle due modelle Nikita Pelizon e Helena Prestes. Le due ragazze stanno dimostrando in questa parte di percorso di non avere niente da invidiare ai colleghi uomini e di non avere alcun timore nell’affrontare le difficoltà che questa avventura le porta a vivere.

Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia-Brasile" Pechino Express/ La polemica con...

Tra i punti di forza c’è certamente anche il carattere, incurante che questo possa generare discussioni con gli altri concorrenti.

Nikita Pelizon e Helena Prestes, Italia-Brasile “Pechino Express” – Il carattere non manca

Le due non hanno avuto alcun timore nemmeno quando nella seconda tappa sono state chiamate a decidere chi eliminare. La loro scelta è ricaduta su “Gli Atletici”, a cui hanno annunciato la loro decisione senza dubbio alcuno: “Credo sia arrivato per voi il momento di tornare a casa. Non è la vostra gara, mi dipiace” – sono state le parole di Helena.

Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia- Brasile" Pechino Express 2022/ Surreali e...

Ad aiutarle finora nel percorso ha contribuito anche una buona dose di fortuna che, si sa, non guasta certamente mai. Il loro cammino finora ha avuto un crescendo, nonostante siano convinte di avere subito una scorrettezza da parte di Barbascura X. Insomma, le due ragazze puntano a vendere cara la pelle, gli avvesari se ne accorgeranno

LEGGI ANCHE:

Nikita Pelizon e Helena Prestes, chi sono le "Italia-Brasile" Pechino Express 2022/ La strana coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA