Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile” Pechino Express/ Poco amate da tutti

Voler fare bene in un reality è certamente normale, ma questo non dovrebbe portare mai a prevaricare gli avversari. E invece questo è quello che spesso hanno fatto finora Nikita Pelizon e Helena Prestes, meglio conosciute come “Italia-Brasile” di “Pechino Express”, che non possono essere certamente considerate tra le concorrenti più apprezzate da parte del pubblico. Emblematico quanto accaduto nell’ultima puntata quando le due modelle hanno avuto un litigio decisamente acceso con Sasha Sabbioni. La figlia di Natasha Stefanenko, infatti, ha fatto norare come loro abbiano nascosto il cibo invece di mangiarlo, come invece era previsto da regolamento.

Enzo Miccio, che sta sostituendo Costantino della Gherardesca alla guida della trasmissione, ha portato anche in questa occasione il suo sarcasmo e non è rimasto in silenzio di fronte all’accusa della ragazza. Il conduttore ha così fatto notare a tutto il gruppo questo dettaglio, che ha però contribuito a rendere ancora più agitati gli animi.

Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile” Pechino Express: nervi tesi con “Mamma e figlia”

La presa di posizione di Sasha non è stata certamente digerita nel modo migliore da Nikita e Helena. Le due rappresentanti di “Italia-Brasile”, infatti, si sarebbero aspettate un atteggiamento più compiacente da parte della figlia di Natasha Stefanenko dopo la lussazione al ginocchio rimediata da Helena. Quest’ultima ha deciso di portare a termine comunque la prova nonostante il dolore, ma non le ha impedito di ricevere il malus.

Questa situazione non fa quindi che rendere ancora più incerto il destinodi queste coppie. Se dovessero trovarsi di fronta a una scelta, infatti, la nomination reciproca sarebbe quasi sicuramente inevitabile. Anche gli altri avversari non guardano però le due modelle con grande benevolenza e questo non gioca quindi certamente a loro favore.

