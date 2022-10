Nikita Pelizon e la depressione: “Ho avuto pensieri suicidi”/ “Vissuti momenti bui. Oggi mi proteggo con…”

Nikita Pelizon, la depressione e i pensieri suicidi: le rivelazioni choc al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini è pronto ad dedicare a Nikita Pelizon una lunga parentesi della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022. La gieffina in questi giorni è stata al centro di una lunga serie di attacchi da parte di alcuni concorrenti della Casa che l’hanno poco a genio per comportamenti ritenuti anche ‘particolari’. Proprio Nikita però, qualche giorno fa, ha ammesso che alcuni suoi atteggiamenti sono una sorta di maschera che ha imparato ad indossare negli anni dopo una lunga serie di dolori e difficoltà affrontate.

Nikita non ha fatto mistero di aver affrontato la depressione e di aver pensato in più occasioni al suicidio. Non è entrata però nel merito delle motivazioni di un tale malessere interiore, argomento delicato che potrebbe però decidere di affrontare nel corso della chiacchierata con Signorini.

Nikita Pelizon e la depressione: la testimonianza dell’amica Helena Prestes

Intanto di questo momento così difficile per Nikita Pelizon ne ha parlato la sua amica Helena Prestes in un’intervista rilasciata a Fanpage. “Se sapevo del suo periodo di depressione e dei pensieri suicidi? Sì, me l’aveva raccontato. – ha ammesso, aggiungendo poi – E ti dirò di più: il suo cinismo e il suo sorriso sono lo scudo che usa per proteggersi. Visti i momenti bui che ha già vissuto nella vita vede come un male minore quello che le stanno facendo gli altri concorrenti. Poi non mi sembra che abbia creato mai dinamiche in cui parla male di qualcuno.”

Per tale motivo Helena Prestes ritiene che l’atteggiamento di alcune gieffine nei confronti di Nikita sia da condannare: “Credo che stiano facendo le bulle con una ragazza che sta vivendo la sua esperienza. Loro devono pensare a creare altre dinamiche, non a giudicare una persona per il modo in cui parla in italiano.”, le sue parole.

