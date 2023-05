Nikita Pelizon e Matteo Diamante fidanzati?/ “Nel futuro? Vedremo!”

Nikita Pelizon su Matteo Diamante: “Non mi sento di mettermi in una relazione”

Nikita Pelizon ha trionfato nella settima edizione del Grande Fratello Vip 7 davanti ad Oriana Marzoli. La modella triestina ha vissuto vari momenti all’interno della casa più spiata d’Italia dal punto di vista sentimentale. Non solo l’attrazione non ricambiata per Luca Onestini ma anche l’ingresso, in qualità di ospite, del suo ex Matteo Diamante. I due sono stati insieme per qualche tempo in passato e, nel loft di Cinecittà sono riusciti a riallacciare i rapporti e a ritrovare una buona sintonia. Interrogata su un ritorno di fiamma, a Radio Radio, l’ex vippona ha dichiarato: “Io e lui abbiamo un bel rapporto. Personalmente al momento non mi sento innamorata. Io sono stata innamorata di Matteo quando convivevamo, poi ogni volta ci rimettevamo insieme, ci riavvicinavamo. Gli voglio un bene speciale, abbiamo una complicità incredibile “.

Al momento, quindi, Nikita Pelizon non parla di una relazione ma di una forte amicizia: “Voglio stare con chi voglio bene, per me questo è fondamentale, fra queste persone c’è anche lui. Però non mi sento di mettermi in una relazione “.

Nikita Pelizon: “Credo che dentro la casa in Matteo si sia risvegliato qualcosa del passato”

A Nikita Pelizon è stato domandato se pensa che Matteo Diamante sia ancora preso da lei: “Credo che dentro la casa in lui si sia risvegliato un qualcosa del passato. Si è ricordato della nostra convivenza. Io però adesso non sarei vera se dicessi che lo amo. Non mi sento di dire parole di questo tipo. Nel futuro? Vedremo! Merito un amore che mi travolga come un uragano”. Di recente, l’ex fidanzato ha compiuto un gesto romantico che l’ha lasciata senza parole, regalandole delle rose rosse.

La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha sempre raccontato che negli anni passati insieme a Matteo sono stati un mix di diverse emozioni, c’è sempre stata molta passione fisica e anche molto trasporto mentale. Con il tempo però, quel trasporto è stato messo sempre più in discussione dai normali problemi di coppia, portandoli così a lasciarsi definitivamente fino a non parlarsi. I due, infatti, sono stati insieme per ben 7 anni e hanno anche convissuto, sono stati protagonisti insieme a Ex on the beach, ma poi il loro rapporto è naufragato, anche se riguardo i motivi della rottura non è mai stato semplice fare luce.

