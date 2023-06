Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono tornati insieme?/ Insieme in Puglia, viaggio di lavoro o…

Nikita Pelizon e Matteo Diamante ritorno di fiamma? Ecco cosa è successo

Nikita Pelizon era assente alla festa di compleanno di Alberto De Pisis, ex vippone del Grande Fratello Vip 2022, ma è anche sparita dai social per circa una giornata. La modella ha poi chiarito ai fan che si è recata in Puglia, ma non era da sola! Con lei anche Matteo Diamante.

I due hanno chiarito si tratti di un viaggio di lavoro, ma è davvero così? I fan che sognano un ritorno di fiamma tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono convinti che tra loro ci sia ancora del tenero. La presunta coppia si starebbe frequentando in riservatezza, facendo tutto con la massima calma. Sono davvero tornati insieme? In fondo, lo stesso ex gieffino ha svelato di non essere indifferente al fascino della modella triestina.

Matteo Diamante su Nikita Pelizon: “E’ giusto che sia libera”

Matteo Diamante e Nikita Pelizon si sono lasciati mesi prima l’ingresso della modella nella casa del Grande Fratello Vip 2022. L’ex naufrago è stato ospite nella casa più spiata d’Italia per qualche settimana, in cui ha potuto riallacciare i rapporti con la sua ex.

Ai microfoni di Turchesando, Matteo Diamante ha dichiarato: “Quando sono entrato ero nel pallone perchè era davvero da tanto tempo che non ci incrociavamo…E’ stato un bel momento. Quando si è arrabbiati si può dire e pensare una cosa, però quando sei da solo la notte ci pensi e dici: ma perchè l’ho detto. Le voglio bene, non avrei dovuto farlo. Quando due persone vogliono discutere spesso arrivano anche a litigare e poi si allontanano, a volte è solo un fatto di comunicazione. Magari vogliono dire la stessa cosa facendo valere la propria opinione, ma in modo sbagliato.” L’ex naufrago poi parla del possibile ritorno di fiamma con Nikita Pelizon: “Se è la donna della mia vita? Quello non si può negare. Quando non siamo insieme ci manchiamo… Ti posso garantire che io non ho fretta e lei neanche. Ed è giusto che sia libera e rimanga libera”.

