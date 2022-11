Nikita Pelizon e Onestini: storia fake per i fan?/ Luca risponde ad Antonella e…

Nikita Pelizon e Luca Onestini: i dubbi di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Nikita Pelizon e Luca Onestini stanno continuano a conoscersi. Nikita, ad Alfonso Signorini, nel corso della 19esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 ha ammesso di voler continuare a conoscere Luca ammettendo un forte interesse nei suoi confronti. Da parte sua, Onestini non ha chiuso le porte a Nikita parlando, a sua volta, di conoscenza. Antonella Fiordelisi continua ad avere dubbi sull’interesse dei due. Dubbi che ha ribadito più volte parlando direttamente sia con Nikita che con Onestini. Quest’ultimo ha così cercato un confronto con Antonella con cui ha comunque un bel rapporto. Onestini ha poi parlato con la Pelizon a cui ha svelato il contenuto della conversazione avuta con la Fiordelisi.

“Tu, all’inizio eri contesa da tutti, se volevi la ship l’avresti fatta da prima. Adesso non c’è nulla tra noi ma ci troviamo bene e non c’è assolutamente questo. Ma se ci fosse stata questa cosa ci si sarebbe comportati in maniera diversa gettandosi l’uno tra le braccia dell’altra creando altre situazioni”, le parole dette da Onestini a Nikita.

Luca Onestini smentisce Antonella Fiordelisi

Luca Onestini, parlando con Nikita Pelizon, ha spiegato di non credere che Nikita stia cercando una storia con lui per i consensi. “Aggiungo che potevi prenderti anche altre persone, le ho detto. Ma non è successo… quindi non la vedo così”, le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.

“Poi le ho anche detto che non capisco perché, nonostante sia stata messa in dubbio un sacco di volte e criticata perché le hanno detto che non è vera, dovrebbe avere più sensibilità di tutti gli altri ed invece ci attacchi che non siamo veri ancor prima che sia successo qualcosa? Allora poi non si può lamentare se la criticano”, ha concluso Onestini.

