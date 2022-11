Nikita Pelizon gelosa di Luca Onestini/ “Mi dà fastidio se scherzi con le altre”

Nikita Pelizon, scenata di gelosia a Luca Onestini: la reazione del gieffino

Nikita Pelizon ha espresso di avere un interesse forte per Luca Onestini; mentre era in isolamento la modella ha sentito fortemente la sua mancanza e ora che è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, lo vuole tutto per sé. Il problema, però, è che l’ex tronista di Uomini e Donne scherza con le altre inquiline e questo infastidisce la modella.

Nikita Pelizon confida a Luca Onestini di essere gelosa di come lui si rapporta alle altre donne della Casa. In particolare, la modella si riferisce agli abbracci e agli scambi tra l’ex tronista e Oriana Marzoli che, secondo lei, potrebbe provare interesse per Luca. L’ex tronista, però, ha dichiarato di non voler cambiare perchè quello è il suo modo di scherzare con le donne senza alcuna malizia. Il gieffino aggiunge che con Nikita ha sicuramente un rapporto molto più profondo rispetto alle altre inquiline.

Da quando è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon e Luca Onestini sono sempre vicini. La modella ha dato una lettera all’ex tronista per spiegare cosa provasse nel rivederlo. A svelare il contenuto della lettera è proprio Luca.

L’ex volto di Uomini e Donne, parla di Nikita Pelizon in confessionale: “Ho avuto delle sensazioni belle nel rivederla. Nella lettera lei mi scrive che spera di poter continuare questa conoscenza iniziata tra noi. Io credo che quando si sta bene, non bisogna per forza continuare a chiedersi perché ma solamente continuare a seguire questa sensazione di felicità”. La modella, invece, sulla lettera svela: ” Preferisco scrivere perché sono abituata ad esprimere così le mie emozioni come facevo a casa con la mia famiglia. Nella mia mente c’è tanto casino, ma nel cuore sono libera”.

