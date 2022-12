Nikita Pelizon gelosa di Sofia Giaele De Donà per Onestini?/ “Se non c’è malizia…”

Nikita Pelizon teme Sofia Giaele De Donà: “Fin quando vedo che…”

Nikita Pelizon gelosa di Sofia Giaele De Donà? Da alcuni giorni Giaele crede che Nikita sia gelosa del suo rapporto con Luca Onestini e decide di affrontarla. Giaele è convinta che Nikita sia arrabbiata con lei a causa del rapporto di complicità che ha instaurato con Luca Onestini, del quale la modella è molto gelosa: “Negli ultimi giorni ti vedo strana”. “Fino a quando vedo che non c’è malizia e non siete una coppia mi permetto di farlo, altrimenti sarò la prima a smettere” continua Giaele, spiegando che se si permette di scherzare con Onestini è solo e unicamente perché tra loro non c’è ancora nulla e non crede di mancarle di rispetto.

Nikita subito smentisce il timore di Giaele e spiega di non avere nulla contro di lei, aggiungendo di non essere gelosa di Luca. Se qualche volta ha sollevato delle questioni, era solo nel caso di atteggiamenti che lei stessa riteneva molto intimi, come imboccare alcune delle sue compagne. “A prescindere da ciò non me ne frega niente” continua, ribadendo di non avere motivi per avercela con lei o con altre donne della Casa: “Non me la prenderei con voi, me la prenderei con lui. Voi non c’entrate niente”. “Mi dispiace che vi siete sentite chiamate in causa, se ho qualcosa con te, te lo vengo a dire” conclude Nikita, invitando Giaele a fare lo stesso e a chiarire subito con lei qualsiasi tipo di malinteso.

Nikita Pelizon ha preso le distanze da Luca Onestini. La concorrente del Grande Fratello Vip non crede più alle sue parole e dopo aver ricevuto segnali poco chiari da parte di Luca è sbottata. Dopo aver ricevuto un due di picche da parte di Onestini e essersi disperata, Nikita ha deciso di affrontare nuovamente la questione anche perché nel frattempo il ragazzo ha avuto atteggiamento sospetti. Proprio l’altra sera ha deciso di lasciare un dolce biglietto sul cuscino della modella per darle la buona notte.

Nikita Pelizon si è sfogata con Daniele Dal Moro facendo intendere di non riuscire a fidarsi dei gesti di Luca Onestini: “Luca Onestini è bello e interessante ma al contempo ci sono cose che non mi stanno piacendo. Non riesco ad avere una conversazione sciolta con lui, sento che c’è sempre qualcosa che non va. Tipo gli faccio una domanda e mi risponde super vago. Se mi fa una domanda lui e rispondo io, sento che a lui non è piaciuta la mia risposta e si allontana. Dove sta la naturalezza e la scioltezza del dialogo?”. Luca è apparso spazientito spiegando a Nikita: “Valuti seriamente cose che io reputo sciocchezze”. La loro conoscenza è arrivata al capolinea?











