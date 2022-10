Nikita Pelizon, George Ciupilan la punta ma lei è attratta da Antonino Spinalbese/ Cosa succede?

George Ciupilan interessato a Nikita Pelizon?

Ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 2022 i concorrenti si sono riuniti in sala per giocare a “Obbligo e Verità”. Durante il gioco non sono mancati baci a stampo – come quello tra Daniele Del Moro e Antonella Fiordelisi – e rivelazioni interessanti. Si parte con George Ciupilan che sceglie verità e deve rispondere alla domanda di Amaurys Perez: “Delle fanciulle che ci sono qua, quella che ti piace di più? E ci sono belle donne, eh. Ammetto”. Il giovane influente ha risposto con sincerità: “Una settimana fa ti avrei detto Ginevra. Adesso come adesso… No, diciamo che… boh, io guardo un insieme di cose. Ora come ora Nikita, perché devo valutare esteticamente perché caratterialmente non conosco profondamente nessuna delle ragazze che ci sono qua”. I vip hanno apprezzato molto la sua risposta.

Nikita Pelizon: “Antonino Spinalbese il più bello”

Anche Nikita Pelizon, ex fidanzata di Matteo Diamante ed ex concorrente di Pechino Express, ha optato per la verità e ha dovuto rispondere alla domanda di Giaele De Donà, molto simile a quella che Amaurys ha fatto a Ciupilan: “Dei ragazzi che ci sono qui dentro chi è quello che ti piace di più fisicamente”. Charlie Gnocchi ha avanzato la proposta: “Anche mentalmente, però”. Ma Nikita ha deciso di rispondere dal punto di vista estetico: “Fisicamente… Antonino. Di viso”. Il diretto interessato, però, non sembra aver così gradito l’apprezzamento della coinquilina, che ha commentato con una smorfia perplessa. “È inutile. Tanto ad Antonino piace Ginevra” e “Ginevra rosica”, hanno commentato alcuni utenti sui social. Anche se c’è chi sostiene che in realtà Spinalbese sia interessati proprio a Giaele…

