Nikita Pelizon: gesto folle di una fan dopo il Grande Fratello Vip?/ “Si sarebbe…”

Nikita Pelizon e il gesto di una fan

Per Nikita Pelizon, i sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip 2022, sono stati intensi e ricchi di emozioni, sia belle che brutte. Non sono mancanti i momenti felici vissuti insieme all’amica Antonella Fiordelisi che ha fatto il tifo per lei dall’esterno o con Matteo Diamante con cui è riuscita a ricucire un rapporto; ma non sono mancati neanche i momenti difficili soprattutto a causa del suo rapporto altalenante. La finalissima del Grande Fratello Vip, però, le ha regalato una serata davvero magica. Oltre ad aver vinto il reality show, infatti, ha avuto la conferma di essere amata dai fan che l’hanno sempre sostenuta.

Proprio intorno ai fan della Pelizon è spuntata una clamorosa indiscrezione. Pare, infatti, che dopo la finalissima del Grande Fratello Vip, una fan si sia lanciata sulla macchina che trasportava Nikita come fa sapere Novella 2000 che spiega come si tratti di un’indiscrezione non confermata.

Le parole di Nikita Pelizon dopo la vittoria del Grande Fratello Vip

Dopo le prime ore di normale quotidianità, ancora incredula per quanto accaduto, Nikita Pelizon è tornata sui social per ringraziare i fan, quelli degli altri concorrenti che l’hanno sostenuta e Antonella Fiordelisi che l’ha supportata sempre dopo la propria eliminazione.

“Sentire il vostro affetto dal vivo è stato meraviglioso, sono contenta e grata che la verità abbia vinto e che all’esterno abbiate capito la mia persona. Senza il percorso interiore iniziato tanti anni fa non sarei mai riuscita a vivere questa esperienza unica in questo modo, anzi.. sarebbe stato totalmente diverso. L’universo d’altronde rispetta sempre i tempi dell’evoluzione della nostra anima.

Grazie a voi sono riuscita ad arrivare alla fine, a durare 6 mesi e mezzo raggiungendo questo traguardo tanto atteso.

Grazie di tutto perché davvero siamo stati un team!!!! Nikiters siamo una squadra fortissimi. Vi prometto che ci abbracceremo presto e non vedo l’ora di vedervi dal vivo!!!! Grazie a tutte le persone che mi hanno supportato dentro e fuori, La vittoria è vostra perche la mia vittoria siete voi “, ha scritto.

