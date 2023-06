Nikita Pelizon ha litigato con Antonella Fiordelisi dopo GF Vip?/ Lei chiarisce: “Ecco come stanno le cose”

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi hanno litigato dopo il Grande Fratello Vip?

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi hanno litigato? È finita l’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip? È questo che molti utenti del web, fan delle due ex gieffine, si chiedono negli ultimi giorni, di fronte ad un evidente allontanamento delle dirette interessate. È da tempo infatti che Nikita e Antonella non si mostrano insieme in foto o stories su Instagram, cosa che ha portato qualcuno a credere che possa esserci stata tra le due una litigata.

Ecco perché, quando Nikita ha deciso di aprire un box di domande per i fan su Instagram, c’è chi le ha chiesto: “Ma con Antonella non vi vedete più? Avete litigato?”. La Pelizon ha deciso allora di chiarire come stanno le cose con la Fiordelisi dopo il Grande Fratello Vip.

Nikita Pelizon smentisce la fine dell’amicizia con Antonella Fiordelisi

“Io e Anto non abbiamo bisogno di vederci sempre per sapere che ci vogliamo bene”, è la risposta che Nikita ha dato all’utente e a tutti coloro preoccupati che l’amicizia con la Fiordelisi fosse finita. Nessuna lite dunque ha incrinato il loro rapporto, solo non sempre è possibile vedersi, tra distanza e impegni.

D’altronde proprio nei giorni scorsi Nikita Pelizon è tornata a parlare del legame nato con Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip: “La cosa che mi ha colpito più di lei è la sua lealtà. Ha sempre detto quello che pensava, senza nascondersi, sapevi sempre cosa pensava di te, è una vera leonessa. E poi l’assenza totale di competizione femminile, questa cosa mi piace tanto. Così come mi piace la sua energia”.

