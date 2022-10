Nikita Pelizon ha mentito? La madre replica sui social/ I post che insospettiscono…

Nikita Pelizon ha mentito? La madre sbotta sui social e…

La madre di Nikita Pelizon smentisce la figlia. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Nikita ha ripercorso la sua infanzia parlando del difficile rapporto con i genitori. A tal proposito, Nikita ha raccontato di come a casa non se la passassero per niente bene tanto che la madre la nutriva solo con tramezzini o wurstel crudi: “Mia mamma non amava cucinare. Quindi cucinava solamente quando c’era mio padre a pranzo o a cena. Quando lui non c’era, e cioè molto spesso, lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco giochi a mangiare sugli scivoli. O andavamo a casa, prendeva due wurstel di quelli confezionati, non li scaldava, li metteva sul piatto, senape, ketchup e si mangiava quello”.

Nella giornata di ieri però la madre di Nikita ha pubblicato dei post su Facebook che hanno insospettito i fan. La madre di Nikita ha poi scelto di rimuoverli anche se ormai la frittata era fatta. In un post ha scritto “Siamo tutti buoni o cattivi, dipende solo da chi racconta la favola“. In un altro: “Consolati Pinocchio, in giro c’è tanta gene più bugiarda di te“. O ancora: “Sto cucinando minestra di lenticchie e arrosto di vitello (per chi si chiede se qui viviamo di wurstel crudi e tramezzini)“. La madre di Nikita evidentemente non ha preso bene le dichiarazioni fatte dalla figlia durante la puntata e in sostanza l’ha accusata di essere una bugiarda. Cosa succederà nelle prossime puntate? Ci sarà un confronto tra madre e figlia?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon ha anche raccontato di aver pensato in alcune occasioni al suicidio. Il suo drammatico racconto ha commosso il web: “Avevo preparato un kit da ingerire per andarmene. Sono stra contenta che non sia successo. Però non è stata l’ultima volta che ci ho pensata. Lì avevo preparato tutto. Quando mio fratello se ne andò entrai in questo loop negativo di mancanza e abbandono. Era costante… Di solitudine. Scrivevo di notte e bruciavo tutto perché non volevo che i miei on sapessero Io sono tanto contenta di aver trovato il coraggio di provarci almeno. Trovare il coraggio di uscire affrontando le conseguenze. E provare a inseguire i miei sogno anche se valutati in maniera pessima. Tante persone ce mi seguono, sono in contesti famigliari come questo. Spero trovino il coraggio di affrontare tutto ciò. Questa vita è un provarci”.

La produzione ha poi fatto una sorpresa a Nikita Pelizon dandole la possibilità di incontrare il fratello e la sorella. Poco dopo ha anche lanciato un messaggio ai genitori: “Mamma papà vi amo un sacco. Abbiamo già parlato del perché ci avete cresciuto così. Pesavate fosse la cosa migliore. Ci avete chiesto scusa. Spero riusciremo a fare una vacanza in famiglia tutti insieme. Vi amo“.











