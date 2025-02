Nikita Pelizon ha un fidanzato? I rumor sul presunto flirt con Helena Prestes

A Verissimo nella puntata di oggi, sabato 1 febbraio 2025, sarà ospite Nikita Pelizon. L’ex concorrente del Grande Fratello ha avuto una crescita social e in generale mediatica molto importante negli ultimi anni e c’è grande curiosità sulla vita privata della donna, in particolare se è fidanzata o meno. In molti si chiedono se Nikita Pelizon ha un fidanzato e, nel caso, chi è. Nikita ha avuto diverse storie conosciute, specialmente grazie alla sua esperienza nei reality e in particolare nel Grande Fratello.

Recentemente Nikita è tornata in auge tornando nuovamente nella Casa del Grande Fratello Vip 2025 per sostenere la grande amica Helena Prestes. La modella triestina ha fatto una sorpresa alla sua grande amica ed in molti hanno notato atteggiamenti molto complici tra i due. E tra i più ‘maliziosi’, specialmente nel mondo social, c’è chi ha parlato di una possibile storia tra le due ragazze ma questo rumors in realtà non ha mai trovato conferme. Non si sono mai sbilanciate chiaramente dunque non è chiaro se c’è stato un flirt tra Nikita Pelizon ed Helena Prestes.

Dall’ ex fidanzato di Nikita Pelizon Matteo Damante alla fine delle sua relazione con Valerio Tremiterra: ultime indiscrezioni

La vita privata di Nikita Pelizon è stata spesso al centro del gossip lo storico ex fidanzato di Nikita Pelizon è Matteo Damante. I due hanno avuto un lungo tira e molla di oltre sette anni con Matteo Diamante, personaggio che però recentemente ha parlato quasi ‘sminuendo’ la loro storia e affermando che c’era grande chimica e attrazione ma non c’è mai stato un vero amore. Successivamente Nikita Pelizon ha avuto una relazione con l’imprenditore 51enne Valerio Tremiterra entrata in crisi per una sbandata nella Casa del Grande Fratello per Luca Onestini. E proprio sulla fine della relazione, tempo fa – oltre un anno fa – Nikita Pelizon parlava cosi ai microfoni di Casa SDL: “Non sono sfortunata in amore perchè ci sono tanti tipi di amore. Con Valerio non c’è stata ripresa, al momento sono single e sto bene cosi. Se arriva l’amore va bene ma non lo sto cercando.”

Dunque, Nikita Pelizon ha un fidanzato? Al momento stando alle sue stesse dichiarazioni pare di no ed è serena da single, non vi sono indiscrezioni che lasciano presagire nuove storie o altro, ma Nikita prosegue per la sua strada nel continuare i suoi progetti di vita. Staremo a vedere come andranno poi le cose perché mantiene ancora un grande seguito. Sui social spesso si cercano informazioni su Nikita per conoscere alcuni dettagli della sua vita privata. Spesso posta foto e Instagram Stories con gli amici ma al momento – almeno a quanto pare – la donna sembra in questo momento single. O almeno non ci sono indizi che sembrano portare a determinate relazioni.