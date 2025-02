Nikita Pelizon commenta la liaison tra Helena e Javier al Grande Fratello

Tra le grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello c’è indubbiamente Helena Prestes, forte di un ampio seguito di pubblico e del sostegno anche dei suoi amici più cari. Tra loro troviamo Nikita Pelizon, ex concorrente nonché vincitrice del reality, che più volte ha manifestato supporto alla cara amica durante questa avventura ed entrando anche in Casa, durante una delle precedenti puntate, per farle un’emozionante sorpresa.

Proprio la Pelizon nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv, nel corso della quale si è soffermata sul percorso della Prestes nel programma e, soprattutto, su questa neonata liaison sentimentale con Javier Martinez, che tuttora prosegue: “Helena si sta prendendo molto bene. Sta coltivando questa relazione e vedremo come andrà“.

Nikita Pelizon: “Spero che Javier non porti una maschera e tenga veramente a lei“

Nikita Pelizon si dice dunque fiduciosa sul possibile amore sbocciato nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez. E da amica della modella, soprattutto, spera che il pallavolista sia sincero con i suoi sentimenti: “Spero che Javier non porti una maschera. Che tenga veramente e seriamente a lei. Perché al Grande Fratello molto spesso la gente entra con delle maschere, si sceglie bene la strategia da portare avanti e si mette vicino al più forte. Helena in questa edizione è molto sostenuta“.

C’è spazio però anche per una piccola “punzecchiatura” a Shaila Gatta. Già nel corso della sua precedente incursione nella Casa per una sorpresa a Helena, Nikita aveva avuto un breve confronto con Lorenzo Spolverato, accusandolo di cambiare spesso maschera e riconoscendogli di essere un bravo giocatore nelle dinamiche del reality. Questa volta, però, la modella lancia una stilettata a Shaila riguardo la sua esibizione dei sentimenti nei confronti di Lorenzo: “Sicuramente su Shaila possiamo dire che la fase ormonale è molto elevata. Non le è passata la fase da teenager“.