Nikita Pelizon, il difficile rapporto con i genitori “cacciata a 18 anni”/ Riaffiorano i ricordi e…

Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon confessa: “Cacciata a 18 anni“

Al Grande Fratello Vip 2022 Nikita Pelizon è in vena di confessioni e riaffiorano nuovi capitoli del suo difficile passato. Nel corso di una chiacchierata con il grande amico George Ciupilan in giardino, la giovane concorrente parla infatti del difficile rapporto con i genitori, rivelandogli di essere stata cacciata di casa per be due volte: “Stavo pensando: a 18 anni vieni cacciata e dopo due mesi vieni cacciata nuovamente. Non ho mai pensato che avvenne in così poco tempo. Poi subito inizi a convivere“.

Un dolore profondo per la Vippona, costretta ad andarsene di casa per cause che al momento rimangono ignote, conservate soltanto nei suoi ricordi. Al suo fianco Ciupilan la invita a guardare con occhi diversi alcuni ricordi del passato, al fine di comprendere al meglio alcuni aspetti della vita e guardarla sotto una prospettiva differente: “Vedrai che ritornando nel passato scopri anche nuove sfaccettature. Io ogni volta che ritorno, ricordo cose che non pensavo di ricordarmi mai. Diventa sempre più limpido“. Poi, con grande sensibilità, si allontana per lasciarla da sola immersa nei suoi pensieri: “Ti lascio fare il tuo viaggio nel tuo passato“.

Nikita Pelizon: il suo difficile passato riaffiora al Grande Fratello Vip 2022

Il difficile passato di Nikita Pelizon sta lentamente riaffiorando in questi giorni al Grande Fratello Vip 2022. Prima delle confessioni a George Ciupilan, la ragazza aveva anche parlato di un doloroso periodo di vita nel corso della scorsa puntata del reality. In diretta, durante uno scontro al vetriolo con Cristina Quaranta, aveva confessato di soffrire di depressione e aver pensato al suicidio. Parlando del suo momento di down, aveva detto: “Di base inizia per d e ha due esse dentro, ne abbiamo parlato spesso in queste serate, e la seconda è che pensavo spesso al suicidio“.

E di certo i suoi compagni di viaggio non la stanno aiutando, mostrandosi spesso scostanti e irridendola per il suo modo di fare, di parlare e del suo costante sorriso sul volto. Un sorriso che, come da lei rivelato, utilizza spesso per celare le sofferenze del passato e costruirsi una corazza. Cristina ha più volte rivolto insulti contro di lei, che ha sempre cercato di difendersi sfoggiando il suo sorriso migliore come arma. E anche nella scorsa puntata, quando la furia della Quaranta si è scatenata su Nikita, lei ha risposto col sorriso.

