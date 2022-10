Nikita Pelizon, il fidanzato scrive a Signorini in diretta/ Scoppia la polemica “Non voleva apparire e ora..”

Nikita Pelizon, il fidanzato scrive un messaggio ad Alfonso Signorini

Nikita Pelizon ha rivelato di aver sofferto di depressione, ma è sempre rimasta molto riservata riguardo al suo fidanzato fuori dal Grande Fratello Vip 2022. La modella non ha mai parlato di lui ai suoi inquilini, ma qualcosa è cambiata nell’ultima puntata del reality show.

Dopo averle mandato un aereo con scritto: “222 Nik sei il mio angelo, Mi manchi tanto Amorigno”, il fidanzato di Nikita Pelizon ha scritto direttamente ad Alfonso Signorini. Come riporta Biccy, il conduttore dichiara: “Volevo farti una rivelazione su una cosa che riguarda. Il tuo ragazzo mi ha scritto. Ha scritto proprio a me inviandomi un messaggio privato. Mi ha mandato un messaggio su Instagram ieri. Lui si è presentato come fidanzato. Mi ha detto che si sente molto legato a te. Io non gli ho ancora risposto. Perché volevo chiedere a te se poterlo fare, se poterlo invitare. Se ti fa piacere vederlo. Devi dirmelo te. Quindi se ti fa piacere rispondo e magari organizziamo anche un incontro. Prenditi il tuo tempo allora. Io allora non gli rispondo per adesso”. La gieffina è rimasta molto sorpresa e ha detto a Signorini che ci dovesse ancora pensare: “Però fidanzato è una parola un po’ grande. Se voglio un incontro con lui qui dentro? Te lo posso dire giovedì? Alfonso posso pensarci un po’ su? Ok non rispondergli fallo stare un po’ sulle spine”.

Nikita Pelizon, i dubbi sul fidanzato dopo la puntata del GF Vip

Nikita Pelizon, dopo la rivelazione di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2022, ha espresso dei dubbi sul suo fidanzato.

Come riporta Biccy, la modella afferma: “Onestamente non capisco. Prima che io entrassi mi diceva che non voleva minimamente finire sui giornali o andare in televisione e adesso succede questo? Sì mi ha mandato un segnale e ok, però prima non voleva proprio apparire me l’ha detto”.

