Nikita Pelizon, il tentato suicidio/ “Ci ho pensato spesso per via della depressione”

Nikita Pelizon e la lotta contro la depressione: “Ho vissuto momenti down”

Forse non tutti sanno che la gieffina Nikita Pelizon porta sulle sue spalle il fardello di un passato difficile. Un passato caratterizzato da crisi profonde e problemi che l’hanno costretta a fare i conti con la depressione. Benché sia sempre sorridente e benché appaia come una ragazza solare, Nikita sa bene cosa significhi attraversare una tempesta interiore e convivere con malessere subdoli e pericolosi.

Nikita Pelizon, il difficile rapporto con i genitori "cacciata a 18 anni"/ Riaffiorano i ricordi e...

“Ho vissuto tanti anni di down“, ha ammesso durante la scorsa diretta del Grande Fratello VIP, quando Alfonso Signorini le ha dato parola per difendersi dagli attacchi degi altri coinquilini. “Adesso ho deciso di provare ad avere sempre il sorriso”, ha affermato Nikita Pelizon, introducendo un periodo molto buio del suo passato, quello della depressione e del tentato suicidio appunto.

Nikita Pelizon, chi è il suo fidanzato e come si sono conosciuti/ "Parlavamo tantissimo"

Nikita Pelizon e il tentato suicidio: “Ci ho pensato spesso”

Tra lo stupore generale, infatti, Nikita ha ammesso di aver maturato brutti pensieri in passato, forse in seguito a ferite che hanno lasciato il segno dentro di lei. “Quando qualcuno mi aggredisce e prova a ferirmi, il mio sorriso diventa ancora più forte per rispondere al nervoso. Ho sofferto di depressione e ho spesso pensato al suicidio“, ha raccontato la Pelizon. Ricordiamo che la classe 1994 triestina in questa edizione del GF VIP ha vissuto momenti di grande tensione soprattutto con Cristina Quaranta, con la quale proprio recentemente ha avuto una incomprensione dopo il passaggio di un aereo contenente un messaggio d’amore da un misterioso mittente.

LEGGI ANCHE:

Nikita Pelizon vs Antonino Spinalbese "Mi sono stancata di cercarlo"/ Lo sfogo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA