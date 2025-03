Nikita Pelizon in ospedale: “Mi opero al cuore”, fan allarmati: come sta e cos’è successo

Nelle scorse ore l’ex concorrente del Grande Fratello Nikita Pelizon ha annunciato di essere in procinto di doversi sottoporre ad un delicato intervento al cuore a causa dei suoi problemi di salute. Con un video pubblicato su Instagram dalla camera d’ospedale in cui si trova ha spiegato che dovrà sottoporsi ad un’operazione al cuore, ne ha rivelato i motivi e soprattutto come sta e come la sta affrontando. Il mese scorso a Verissimo aveva rivelato di aver avuto un attacco ischemico transitorio a maggio scorso.

Grande Fratello, scatta censura su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: effusioni hot/ "Molto volgari e gravi"

Scendendo nel dettaglio, Nikita Pelizon ha rivelato perché deve operarsi: “Dopo mesi di visite, mi opero. Il sangue sporco va nel sangue pulito e questo può provocare trombosi o attacchi ischemici. Perciò devo operarmi.” E subito ha aggiunto che questi mesi per lei non sono stati affatto facili, ha sofferto molto ed è stata male e non vede l’ora di operarsi per ritornare alla sua vecchia vita. È ricoverata all’ospedale San Donato di Milano.

REACHER 3/ Un nuovo successo della serie con un rischio in agguato

Nikita Pelizon come sta? “Prima avevo un po’ d’ansia ma adesso sono tranquilla”

Nikita Pelizon ricoverata in ospedale per sottoporsi ad un’operazione al cuore ha rivelato come sta e di essere pronta all’intervento sperando di poter poi ritornare ad una vita normale più tranquilla e senza preoccupazioni di salute: “Sto bene, avevo l’ansia giorni fa ma adesso sono tranquilla. Non vedo l’ora di operarmi e tornare a fare una vita attiva, era diventato impossibile fare la vita che facevo prima. Mi manca la mia vecchia vita. Domani metterò la prima protesi della mia vita. Metterò una protesi al cuore.” Il video in questione nel frattempo in poco tempo ha fatto incetta di commenti di forza, sostegno e auguri di una pronta guarigione: “Sei una roccia e supererai anche questa” “Affidati ai medici”.