Nikita Pelizon insultata al Grande Fratello Vip?/ Lo staff “Partite le prime diffide”

Nikita Pelizon in crisi al Grande Fratello Vip

Dopo il verdetto del televoto che ha eletto Oriana Marzoli la preferita del pubblico, Nikita Pelizon è entrata in crisi. La vippona non ha trattenuto le lacrime e, sfogandosi con l’amica Antonella Fiordelisi, ha ammesso di non sentirsi più capita neanche dal pubblico sul quale contava pur non trovando supporto tra gli altri concorrenti. In casa, la situazione è sempre più pesanti. La maggior parte dei vipponi, da Oriana Marzoli a Nicole Murgia passando per Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà, puntano spesso il dito contro Nikita e Antonella. Sono dure le critiche che vengono rivolte alle due vippone, criticate anche per essere diventate amiche dopo tre mesi di convivenza.

Nikita Pelizon in lacrime dopo il televoto/ "Sto rimanendo di nuovo sola"

Dopo la crisi di Nikita, sui social, è così intervenuto il suo staff che, con un lungo post pubblicato sui social, ha annunciato di aver fatto partire le prime diffide per difendere Nikita.

Le parole dello staff di Nikita Pelizon

Con il messaggio pubblicato sui social, lo staff di Nikita Pelizon si sofferma su tre casi che hanno scatenato le critiche nei confronti di Niklita ovvero il caso Sarah Altobello, il caso Antonella Fiordelisi e il caso Luca Onestini. Con Sarah e Antonella, Nikita ha chiarito tutto e con entrambe oggi ha uno splendido rapporto. Diverso, invece, il caso di Luca. “Sono state dette parole gravissime nei confronti di Nikita e ancora nessuno ha mostrato nulla. Ieri Oriana ha affermato di non averle mai dato della pu**ana. Abbiamo i video. Concludo dicendo che ognuno ne risponderà nelle sedi opportune e dichiaro che le prime diffide sono partite. Ma chiedo ancora una volta di poter tranquillizzare Nikita personalmente. Ha pianto tutta la notte ed è visibilmente stanca e provata“, ha sapere lo staff.

Nikita Pelizon e Matteo Diamante: ritorno di fiamma al GF Vip?/ "Ho paura..."

La sorella Jessica, intervenuta su Twitter, ha aggiunto: “Io le direi X favore di non accusare noi familiari di non fare nulla, non avete idea di cosa si vive quando si ha un familiare li dentro, comprendo pienamente la sua frustrazione, io ieri sera sono arrivata al punto di vomitare dallo stress. Il team ha fatto partire le diffide”.

Io le direi X favore di non accusare noi familiari di non fare nulla,non avete idea di cosa si vive quando si ha un familiare li dentro,comprendo pienamente la sua frustrazione,io ieri sera sono arrivata al punto di vomitare dallo stress. Il team ha fatto partire le diffide. GF Vip, chi sarà il preferito tra Antonino, Oriana, Nikita e Antonella?/ I sondaggi — Jessica (@JeyPelizon) February 17, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA