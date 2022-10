Nikita Pelizon isolata al GF Vip come Marco Bellavia?/ I vipponi: “Porta sfortuna”

Nikita Pelizon isolata da tutti? Ecco cosa sta succedendo al GF Vip

Nikita Pelizon è un altro “caso” di cui il web si sta preoccupando nelle ultime settimane. Apparentemente la gieffina è stata spesso isolata dal gruppo che parla di “sguardi strani” e di “sfortuna”.

Su Twitter gli utenti hanno paragonata Nikita Pelizon a Marco Bellavia, il cui ritiro ha suscitato una polemica senza precedenti al Grande Fratello Vip 2022 e ben due squalifiche. Gli utenti hanno sottolineato alcune frasi che i compagni di reality hanno detto sulla gieffina: ” Visto che siamo in tema, ecco a voi Elenoire e Sara che insinuano che Nikita porti sfortuna con tanto di “mamma mandami un corno, anzi due” di Elenoire e Sara e risate annesse di Antonino. Il cast peggiore di sempre” scrive un utente. Ma non finiscono qui i commenti: “Hanno cacciato Marco e adesso vanno in giro a dire che Nikita porta sfortuna, tutto questo per vincere un reality. Allibita” scrive un’altra utente. Sembra, dunque, che ll tema del bullismo sia molto presente in questa edizione dei Grande Fratello Vip 2022.

Nikita Pelizon in lacrime al GF Vip dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini

Nikita Pelizon ha subito molto la squalifica di Ginevra Lamborghini, a causa di una frase della gieffina su Marco Bellavia. La sorella di Elettra aveva dichiarato che il conduttore si meritasse di essere bullizzato e questo il Grande Fratello Vip 2022 non lo ha perdonato.

A risentirne però, Nikita Pelizon che aveva stretto con Ginevra una fortissima amicizia e che è scoppiata in lacrime dopo che lei ha lasciato il programma. La gieffina, infatti, si è commossa mentre sistemava le sue cose nell’armadio pensando alla sua amica. Nonostante questo, la squalifica di Ginevra Lamborghini è più che giusta alla luce del pessimo messaggio che la gieffina ha mandato a casa.

