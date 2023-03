Nikita Pelizon isolata al GF Vip?/ “Rimarrò sola, non mi verrà chiesto come sto”

GF Vip, Andrea Maestrelli stronca Nikita Pelizon: “Ti allontani da sola“

Al Grande Fratello Vip 2022 tiene banco la posizione di Nikita Pelizon, che sembra sempre più isolata dal gruppo. Ora che il cerchio si stringe, la concorrente si sta rendendo conto di non avere solidi rapporti di amicizia con i coinquilini, salvo alcuni di loro. Negli ultimi giorni sembra essersi incrinato anche il rapporto con Antonella Fiordelisi ma, più in generale, molti concorrenti della Casa hanno qualcosa da ridire sulla concorrente.

Sonia Bruganelli gela Nikita/ "Continuare a piangere per Luca intenerisce pubblico"

Come Andrea Maestrelli, che attacca Nikita ricordando un episodio riferito alla catena di salvataggio della precedente puntata: “Ho dovuto scegliere se salvare Daniele o Milena, dopo la puntata Nikita si è avvicinata e mi ha detto: ‘Scusa ma non avevi detto che Milena era un punto di riferimento?’. Ma le ho detto altro, non mettermi in bocca parole che non ho mai detto. E hai chiesto scusa perché ti sei accorta che ti sei fatta una figuraccia. Già era difficile quella scelta, tu dopo la puntata spari subito. Non è che uno ti allontana, sinceramente tu ti allontani da sola“.

Matteo Diamante dedica a Nikita Pelizon/ "Ho ritrovato un rapporto perso"

Nikita Pelizon isolata al GF Vip? “Nella Casa rimarrò sola“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 c’è comunque qualcuno che ha parole positive per Nikita, come Daniele Dal Moro: “Tutti mi hanno espresso il loro pensiero su Nikita. Io con lei ho un bellissimo rapporto e penso quello che lei ha sempre fatto con me: lei c’è sempre stata. Io penso a come si comporta con me: è sempre stata carina, ha sempre chiesto come stessi“. Tuttavia Nikita si sente sola, e lo conferma con queste parole: “La sensazione che ho avuto due mesi fa è questa: nella Casa rimarrò sola. Perché non mi verrà chiesto come sto o come non sto. Che me lo chiedono poche persone è vero“.

Nikita, amicizia finita con Antonella al GF Vip? "Sono sola"/ Fiordelisi delusa: "Mi ha fatto male"

Alfonso Signorini le chiede su quali persone possa davvero contare, e Nikita rivela: “In questo momento considero una spalla Davide, che non c’è più, Antonella, Daniele, anche se non ci stiamo frequentando moltissimo“. Il nome di Milena, però, non viene fatto: “Milena è vicina un po’ a tutti nella Casa, è sempre molto disponibile ma non è che facciamo molte cose insieme“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA