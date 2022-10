Nikita Pelizon, la mamma attacca: “Bugiarda!”/ Frecciatine social dopo le rivelazioni choc al GF Vip!

La mamma di Nikita Pelizon rompe il silenzio e accusa la figlia dopo le sue rivelazioni al Grande Fratello Vip

La diretta del Grande Fratello Vip 2022 del 24 ottobre ha visto Nikita Pelizon al centro di un lungo e straziante racconto riguardante la sua vita. La ragazza ha ammesso di aver avuto una vita molto difficile a causa di un rapporto problematico con i suoi genitori dovuto soprattutto al loro credo religioso. Ad un certo punto del racconto, Nikita ha puntato l’attenzione anche sulla scorretta alimentazione, accusando in particolar modo sua madre.

“Mia mamma non amava cucinare. Cucinava solamente quando c’era mio padre a pranzo o a cena. – ha dichiarato Nikita al GF Vip – Quando lui non c’era lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco giochi a mangiare sugli scivoli. Oppure andavamo a casa, prendeva due wurstel di quelli confezionati, non li scaldava, li metteva sul piatto, senape, ketchup e si mangiava quello.” Parole queste che non sono andate giù alla donna.

Nikita Pelizon, la mamma la accusa di aver mentito: stoccate social!

La mamma di Nikita Pelizon in queste ore ha lanciato una lunga serie di stoccate che appaiono indirizzare proprio alla figlia dopo le dichiarazioni fatte in diretta al GF Vip. In un post la donna mostra le pentole sui fornelli e scrive: “Sto cucinando minestra di lenticchie e arrosto di vitello (per chi si chiede se qui viviamo di wurstel crudi e tramezzini!)”.

In un altro post la donna scrive: “Non ho parole… e non ho nemmeno la voglia di trovarle!”; e ancora “Siamo tutti buoni o cattivi, dipende solo da chi racconta la favola”. In un altro post invece si legge: “Consolati Pinocchio, in giro c’è tanta gente molto più bugiarda di te”. La donna, insomma, sembrerebbe accusare la figlia di aver mentito. Vedremo se, dopo questa replica, ci saranno ulteriori sviluppi.

