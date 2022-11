Nikita Pelizon, “L’arrivo di Luca mi ha destabilizzata”/ La rivelazione choc…

Nikita Pelizon innamorata di Luca Onestini? “Quando è arrivato…”

Nikita Pelizon è rimasta scombussolata dall’arrivo di Luca Onestini. Patrizia Rossetti da attenta osservatrice, si è resa conto che c’è qualcosa che non va in Nikita Pelizon e decide di parlarci per capire meglio. Nikita Pelizon confida a Patrizia: “Quando siamo entrati avevo trovato il mio equilibrio e stavo molto bene. Avevo trovato la mia dimensione. Dopo ho iniziato ad avere dei dubbi e ho visto quel video che mi ha dato tanto fastidio”. Nikita Pelizon si riferisce al video che il compagno Valerio Tremiterra avrebbe fatto pubblicare al Settimanale Chi senza il suo consenso. Nikita Pelizon è rimasta delusa e ha spiegato a Patrizia Rossetti che ha cercato in quel momento di confrontarsi con qualcuno dei Vipponi. Poi ha rivelato: “Quando sono entrati gli altri Vipponi sono andata in tilt. In particolare Luca ha messo in discussione quello che provavo nei confronti di Valerio”.

Patrizia Rossetti conforta Nikita dicendole che è normale il fatto che lei si sia sentita destabilizzata. Nikita Pelizon è rimasta delusa dal menefreghismo degli altri Vipponi e dice: “Quando vedo che Luca tutto il resto della giornata la passa con gli altri io non sto bene”. Patrizia Rossetti comprende lo stato d’animo di Nikita: “Ho capito che Luca ti ha fatto provare determinate sensazioni”.

Nikita Pelizon si è sfogata con Luca Onestini. La concorrente del Grande Fratello Vip è rimasta delusa per il comportamento della Fiordelisi che voleva indossare a tutti i costi l’abito di Ariel. Nikita ha detto: “Perché non sei protagonista per una serata? Dai… Non ha un senso logico. Poi fai il muso, parli con il tuo fidanzato e te la prendi e poi fa la carina portando il cibo a tavola a Micol quando dici che non la sopporti? Bel gesto ma cosa c’è dietro? Non ha un senso”.

Secondo Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi avrebbe un rapporto complicato con il suo corpo. La concorrente ha infatti rivelato: “Dentro di me so che la verità è un’altra: lei da quando è qui sta mangiando tantissimo e non si vede più in forma. Non l’ho detto ma dentro di me lo so. A pranzo le ho dato il mio perché voleva ancora mangiare ed Edoardo non l’ha fatta mangiare perché la controlla sul cibo perché lei si svacca e poi piange, l’ha anche detto… lei non ha voluto mettere quel vestito perché lei non si vede in forma… non mi sembra il caso di dire questa cosa ed è immaturo commentare questa cosa e quel vestito le esalta tutte le forme, quindi… Ma qual è il tuo problema se ti vesti da granchio? Quella tutina ti sta da dio…”. La chiacchierata della Pelizon non è affatto piaciuta allo staff della Fiordelisi che ha chiesto provvedimenti immediati.

