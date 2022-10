Nikita Pelizon l’attacco a Pamela Prati “diva dei temi che furono”/ La showgirl delusa

Nikita Pelizon, la mamma si difende fuori dalla casa del GF VIP

Nikita Pelizon è una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 2022 fuori e dentro la casa. La concorrente fa discutere dentro e fuori la casa più spiata d’Italia. Dopo l’ultima puntata in cui ha fatto delle importantissimi rivelazioni sulla sua infanzia e vita privata, fuori dalla casa a risponderle a tono è stata la madre. In particolare Nikita, parlando del rapporto con i generi, ha confessato di aver vissuto una infanzia molto particolare essendo i genitori testimoni di Geova. Parlando proprio della mamma ha detto: “mia mamma non amava cucinare. Cucinava solamente quando c’era mio padre a pranzo o a cena. Quando lui non c’era lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco giochi a mangiare sugli scivoli. Oppure andavamo a casa, prendeva due wurstel di quelli confezionati, non li scaldava, li metteva sul piatto, senape, ketchup e si mangiava quello”.

Dopo le parole di Nikita, la madre fuori dalla casa ha replicato sui social con tanto di foto scrivendo: “non ho parole e non ho nemmeno intenzione di trovarle”. Chissà che Alfonso Signorini non possa mostrare alla concorrente le immagini e le parole della madre per capirci meglio.

Nikita Pelizon contro Pamela Prati: “la diva dei tempi che furono”

Intanto nella casa il comportamento di Nikita Pelizon non piace a molti dei vipponi. Durante l’ultima puntata Eleonoire Ferruzzi e Pamela Prati sono state le uniche a non abbracciarla dopo la sorpresa dei fratelli dimostrando la loro onestà e sincerità. Del resto la Pelizon poco prima c’era andata molto giù pensante con la Prati definendo la showgirl “la diva dei tempi che furono”. Dopo lo scivolone, Nikita ha cercato di recuperare cercando un confronto con la showgirl sarda. “Posso dirti una cosa riguardo a ieri” – ha detto Nikita a Pamela che ha replicato “no, grazie. Per favore, non ho voglia di parlare. Per favore, grazie”.

Nikita allora ha risposto: “va bene, non appena avrai voglia di parlare puoi venire?”. Per il mondo del web, coeso tutto verso Nikita, l’atteggiamento della Prati non è stato corretto, anche se le cose andrebbe vissute sulle propria pelle prima di sparare sentenze!

