Nikita Pelizon, lettera a Luca Onestini: “Vederlo è bellissimo”/ “Confusa nella testa ma nel cuore…”

Nikita Pelizon contenta di rivedere Luca Onestini al GF Vip: “Gli ho scritto una lettera”

Il ritorno di Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip dopo lunghi giorni in isolamento a causa del Covid ha reso molto felice una gieffina su tutte: Nikita Pelizon. I due si sono finalmente riabbracciati, un momento che Nikita d’altronde aspettava da tempo, anche per comprendere quale sarebbe stata la sua reazione al rivederlo.

Patrizia Rossetti, dubbi su Nikita: "Stupita dal suo interesse per Luca"/ "Una strategia per il gioco…"

Le sensazioni che ha provato Nikita le ha svelate in un confessionale: “Vederlo è bellissimo, sono molto contenta. – ha esordito – Al contempo voglio prima vederlo come amico.” Annuncia allora di avergli scritto una lettera: “Preferisco scrivere perché sono abituata ad esprimere così le mie emozioni come facevo a casa con la mia famiglia.” Così, in merito ai suoi sentimenti per Luca, ha dichiarato: “Nella mia mente c’è tanto casino, ma nel cuore sono libera“.

Nikita Pelizon, confessione choc a Luca Onestini/ "Per non sentire le urla, mettevo…"

Luca Onestini, la reazione alla lettera di Nikita Pelizon

La lettera è stata dunque recapitata a Luca Onestini che l’ha letta e ne ha poi svelato il contenuto sommariamente in un confessionale: “Ho avuto delle sensazioni belle nel rivederla. Nella lettera lei mi scrive che spera di poter continuare questa conoscenza iniziata tra noi.” Il gieffino si dice pronto a proseguire la conoscenza con Nikita al Grande Fratello Vip, tuttavia fa un chiarimento: “Io credo che quando si sta bene, non bisogna per forza continuare a chiedersi perché ma solamente continuare a seguire questa sensazione di felicità”. Luca, insomma, fa presente che non bisogna programmare le emozioni ma vivere in pieno il momento. Nascerà questa coppia?

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese contro Nikita al GF Vip: "Non la sopporto proprio"/ "È artefatta, una provocatrice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA