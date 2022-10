Nikita Pelizon, lo staff chiede provvedimenti disciplinari al GF Vip/ “Contro lei insulti e volgarità, basta”

Insulti e brutti gesti contro Nikita Pelizon, lo staff chiede provvedimenti disciplinari al Grande Fratello Vip

Non è passato inosservato nelle ultime settimane l’atteggiamento negativo di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 nei confronti di Nikita Pelizon. Sono volati insulti e parole pensanti in alcuni casi nei confronti della concorrente e, tuttavia, non c’è stato alcun intervento in merito da parte di Alfonso Signorini. La situazione è però peggiorata e nelle ultime ore un video di Elenoire Ferruzzi che sputa a terra dopo il passaggio di Nikita ha fatto infuriare il web e portare lo staff che si occupa dei social della ragazza ad intervenire.

Elenoire Ferruzzi furiosa con Nikita: "Chi cazz* sei?"/ "Vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco!"

Così sul profilo Instagram ufficiale di Nikita Pelizon è apparso un lungo post in cui si viene chiesto a Signorini e alla produzione di GF Vip di intervenire in modo serio ed evitare che vadano in onda altre scene simili.

Nikita Pelizon nel mirino: l’appello del suo staff a Signorini

“Dobbiamo intervenire nuovamente, anche a seguito dei messaggi che ci arrivano da parte di telespettatori increduli ed indignati per il trattamento che alcuni concorrenti riservano a Nikita.” si legge nel lungo post dello staff della Pelizon. Che continua elencando alcuni degli insulti più beceri lanciati alla concorrente: “Per elencarne solo alcune: porta iella, demente, limitata, è rimasta sotto da droghe, può morire davanti la mia porta, faccia di *erda, la calpesto, le avrei dato un cazzotto; fino a sputare a terra dopo che passa Nikita, gesto inqualificabile, immortalato e che ora gira su tutti i siti ed account, gesto non degno di una trasmissione televisiva di alto ascolto quale il GF Vip ed in totale contrasto, in uno con le volgari espressioni usate, con il codice etico che viene fatto sottoscrivere a tutti i concorrenti.”

Tutti pazzi per Nikita Pelizon al GF Vip/ I social la premiano ma gli inquilini...

Arriva così l’appello alla produzione: “Sono solo alcune delle parole usate e dei gesti commessi. NON SE NE PUÒ PIÙ. Chiediamo ufficialmente al @grandefratellotv di prendere serissimi provvedimenti”. Un appello a cui si aggiungono molti spettatori del reality che si dicono indignati per quanto visto e sentito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)

LEGGI ANCHE:

Jessica Pelizon mette in guardia la sorella Nikita/ "Stai attenta a Elenoire e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA