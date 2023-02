Nikita Pelizon, massaggio hot a Matteo Diamante/ Sempre più vicini

Nikita Pelizon e il massaggio piccante a Matteo: ritorno di fiamma?

Nikita Pelizon e Matteo Diamante stanno vivendo insieme l’esperienza del Grande Fratello Vip 2022. Nonostante la loro storia sia finita, non si può dire lo stesso dell’attrazione che provano l’una per l’altra. I due concorrenti stanno sempre insieme e l’ex naufrago non ha nascosto di provare ancora qualcosa per la modella triestina.

Nelle ultime ore, Nikita Pelizon e il suo ex fidanzato si sono appartati in camera da letto. Nella quiete della casa, la modella ha cominciato a fare un massaggio sensuale a Matteo Diamante che sembra aver gradito. I due hanno parlato del più e del meno, ma la passione è palpabile. Che il ritorno di fiamma sia vicino? La gieffina sembra avere diversi dubbi in merito al suo ex, ma allo stesso tempo è molto legata a lui. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Lo staff di Nikita Pelizon diffida Oriana e Onestini

Nikita Pelizon è una delle protagoniste più amate del Grande Fratello Vip 2022, allo stesso tempo però non è riuscita a farsi ben volere dagli altri concorrenti della casa. Non è la prima volta che sono state rivolte alla modella diverse accuse, che non sono sfuggite al web.

Lo staff di Nikita Pelizon ha deciso, dunque, di diffidare Luca Onestini e Oriana Marzoli: “Sono in costante contatto con lo studio legale che sta seguendo l’intera vicenda. Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti. Abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati e ognuno ne risponderà nelle opportune sedi. Abbiamo diffidato Luca Onestini e Oriana Marzoli, ci auguriamo che vengano comunicate ai diretti interessati, con la speranza che i toni vengano moderati” ha svelato l’amica Giulia a MondoTv24.

