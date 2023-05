Nikita Pelizon “non ho molta stima di Luca Onestini”/ E su Matteo Diamante…

Nikita Pelizon stronca Luca Onestini: “Pensa più alla sua immagine che al resto“

Archiviata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, culminata con la vittoria, Nikita Pelizon è ora nel pieno della sua popolarità. In un’intervista a SuperGuidaTv ha parlato della sua esperienza nella Casa e della grande amicizia con Antonella Fiordelisi, ma anche di sentimenti. In particolare, per quanto riguarda l’interesse per Luca Onestini (non corrisposto), alla fine l’ex Vippona confessa di essersi ricreduta e spara a zero contro di lui: “Non ho molta stima di Luca Onestini. Credo che pensi più alla sua immagine che al resto“.

Nella Casa la ragazza ha più volte manifestato interesse per l’ex tronista, che però non è stato ricambiato. Ne sono dunque sorte delle incomprensioni che hanno profondamente minato il loro rapporto e che hanno diviso la Casa, oltre che il pubblico fuori. Nikita ammette, una volta uscita da Cinecittà, di essere venuta a conoscenza di alcune cose che l’hanno spiazzata: “Quello che mi hanno mostrato fuori dalla Casa mi ha lasciato abbastanza sbigottita. Ma, anche in questo caso, va bene così“.

Nikita Pelizon, niente ritorno di fiamma con Matteo Diamante

Ma, al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon ha anche ritrovato il suo storico ex fidanzato Matteo Diamante. Sembrava che tra i due ci fosse stato un ritorno di fiamma, anche dopo il reality. Tuttavia è lei stessa a smorzare gli entusiasmi dei fan e, nel corso dell’intervista, ammette: “Matteo è stata una delle poche persone che mi è stata quotidianamente vicino da quando sono uscita dalla Casa. Il nostro rapporto sarà per sempre intenso, speciale e importante ma, allo stesso tempo, non mi sento di poter parlare di un amore rinato o di ritorno di coppia.

Ad ora Nikita vuole sentirsi libera e concentrarsi su se stessa e sui suoi progetti lavorativi: “Voglio vivere tutto serenamente, anche il mio rapporto con lui, senza pressioni (che invece magari dall’esterno un po’ sento, sia da parte di alcune amicizie che dai social)“. Al momento, per lei, non c’è nessun flirt in corso: “Ma come sempre uso la mia testa e la mia testa dice che al momento il mio cuore non batte per nessuno“.











