Nikita Pelizon si lascia andare ad un amaro sfogo sui social confessando di non stare bene: le parole dell'ex Grande Fratello.

Nikita Pelizon è stata una concorrente del Grande Fratello Vip portando a casa anche la vittoria. Nikita ha partecipato all’ultima edizione vip, prima che Mediaset decidesse di puntare sulla formula mista, dividendo la casa con i vari Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini, Oriana Marzoli, Daniele Del Moro ed Edoardo Tavassi per citarne qualcuno. Conclusa l’avventura nella casa del Grande Fratello, Nikita è tornata alla propria vita che, nell’ultimo periodo, la sta mettendo a dura prova. Recentemente, infatti, ha subito una delicata operazione come ha raccontato lei stessa ai followers.

“Di cosa mi opero? Praticamente metterò la prima protesi della mia vita. Anni fa mi avevano detto di rifarmi il seno a mi rifiutai e allora ho deciso di mettere una protesi al cuore. A maggio ebbi un attacco ischemico transitorio, nei mesi successivi sono stata male, ho fatto sei mesi di visite, perciò adesso mi opero. Che cosa ho? Praticamente il sangue sporco va nel sangue pulito e questo può provocare un sacco di trombi o attacchi ischemici”. Nelle scorse ore, poi, si è lasciata andare ad uno sfogo.

Lo sfogo di Nikita Pelizon

Nonostante sia trascorso del tempo dall’esperienza vissuta al Grande Fratello, Nikita Pelizon continua ad essere molto seguita sui social e, proprio con i followers, si è lasciata andare ad uno sfogo ammettendo di non stare molto bene. “Io ho bisogno proprio di buttare fuori: io non sto bene. E alcuni di voi l’avevano già capito perché mi avevano scritto messaggi dove avevate azzeccato parecchio. Io ho provato a pubblicare contenuti un po’ più easy, più divertenti e via… però ad un certo punto ho guardato il mio profilo e ho detto: “Nikita, ma che stai facendo?”. Sì, divertente e tutto però io in realtà nella mia vita personale non stavo ridendo. Io mi sento in galera e sono stufa!”, ha detto.

“In questi anni ho provato a lottare però, ad un certo punto ho detto: “Okay, basta!”. Ero veramente esausta, ed è anche per questo che ho chiuso il brand motivazionale. E quando mi avete scritto: “Mi manca Nikita…”, era la stessa cosa che sentivo anch’io. Il punto è che, io che sapevo come stare bene, ho deciso che volevo soffrire. Adesso è il momento di provare a tirarsi sù perché veramente basta. Raga, ci sto provando. Quindi il momento attuale è questo, però, almeno fa partorire molte tracce, questa cosa”, ha concluso.