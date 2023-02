Nikita Pelizon, nuova crisi per Luca Onestini al GF Vip/ “Sto male per lui, non riesco a pensare!”

Nikita Pelizon scoppia a piangere per Luca Onestini: ecco cosa è successo

Nikita Pelizon è entrata in crisi ancora una volta per Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2022. La presenza costante del gieffino continua a mandare in confusione Nikita Pelizon che è scoppiata a piangere: “Sto male per lui, non riesco a pensare. Sto cercando da mesi di lasciare andare, quello che mi dà fastidio è permettere a una cosa così di prendere il sopravvento“.

A cercare di consolarla ci ha pensato Antonella Fiordelisi: “E che ti piace tanto, io non immaginavo così lo sai da starci male. Quando usciamo da qua, ti passerà più facilmente”, l’ha incoraggiata l’amica che non è però riuscita a frenare le lacrime di Nikita. Quest’ultima infatti continua a provare forti sentimenti per Luca, nonostante quanto finora accaduto tra loro.

Nikita Pelizon parla anche dell’ex: “Matteo è stato l’amore della mia vita”

Nikita Pelizon non si aspettava che il suo ex, Matteo Diamante, entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La loro storia è finita dopo sette anni d’amore, ma l’attrazione non si è spenta per l’ex naufrago che dichiara senza mezzi termini: “Mi piacerai sempre, non è che butti via così…”.

La modella, invece, ha ammesso che Diamante è stato per lei un grande amore: “Da lui in poi non mi sono mai più fidanzata. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo tra alti e bassi che poi non ci riuscivamo a staccare nemmeno quando ci eravamo staccati. I bassi erano dovuti al suo essere ariete, ogni tanto sbottava ed io non riuscivo a capire questo suo lato perchè non mi piaceva“. E ancora: “Matteo è stato l’amore della mia vita ed è stata la persona che mi ha insegnato col suo esempio a passare da un mind negativo a un mind positivo“.

