Nikita Pelizon conferma “Ho contattato Luca Onestini e…”/ Cos’è successo?

Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, prima e seconda classificata della settima edizione del Grande Fratello Vip 7. I rapporti fra le due ragazze non sono mai stati idilliaci e, difficilmente, nel futuro, le cose cambieranno. La modella triestina, nel corso di una chiacchierata a Radio Radio, nella trasmissione condotta da Giada Di Miceli, ha detto perché secondo lei Oriana non è riuscita a trionfare nel reality show.

Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi, lite al party di Signorini/ Cosa si sono dette?

Nikita Pelizon su Oriana Marzoli: “Noi siamo il sole e la notte”.

Nikita Pelizon ha espresso il proprio pensiero a Radio Radio, su Oriana Marzoli: “Non ha vinto perché fin dall’inizio il pubblico da quello che ho capito ha empatizzato con me. Almeno così mi raccontano, mi dicono. E questo ha fatto tantissimo. Per la mia storia intensa o per i valori. Il rispondere in una determinata maniera, l’essere più pacifica, cercare di perdonare“. Secondo la modella triestina: “Questo è stato apprezzato tantissimo. Oriana sicuramente è molto fuoco e magari alcuni atteggiamenti non sono piaciuti. Però è molto seguita anche lei, assolutamente. Noi siamo il sole e la notte, siamo proprio gli opposti”.

Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi, lite al party di Signorini/ "Mi leccavi il cu*o…"

La vincitrice del reality show ha proseguito il suo discorso affermando che lei e Oriana Marzoli sono differenti per poi rivelare che quando si incontrano per caso lei la saluta, ma la venezuelana non lo fa: “Oriana durante il percorso diceva che io sono falsa. Credo che lei pensi che sia una questione di coerenza. A me piaceva mantenere un clima disteso. La ragazza si è, infine, lasciata andare a un commento sulla storia d’amore fra la showgirl sudamericana e Daniele Dal Moro, dichiarando di non averli visti di persona fuori dalla casa più spiata d’Italia ma se sono felici insieme allora è contenta per loro.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro fidanzati?/ L'annuncio atteso dell'ex gieffina

Nikita Pelizon su Luca Onestini: “Gli ho scritto un messaggio su Instagram se ci potevamo vedere”

Nikita Pelizon, inoltre, ai microfoni di Radio Radio ha raccontato di aver contattato Luca Onestini ma non di aver ricevuto risposta, mostrando una certa perplessità sulla notizia che pare sia stata diffusa quasi immediatamente: “Gli ho scritto un messaggio su Instagram se ci potevamo vedere nella più totale libertà e niente, questo messaggio non ha mai ricevuto una risposta. Non so se è mai stato visualizzato. La cosa strana è che dopo neanche due giorni è uscito un articolo “Nikita contatta Luca“. Non ho capito chi gliel’ha detto. Forse un uccellino è entrato nel suo account, ha letto il mio messaggio e l’ha portato ai giornalisti, sennò non me lo spiego”.

Nikita ha poi parlato della volontà da parte del suo team di querelare Luca e altri gieffini durante la sua avventura, in seguito alle numerose esternazioni contro di lei e all’isolamento che spesso è stato attuato dai suoi ex coinquilini: “Più buono per la diffida? È una voce che corre nei corridoi. Io dico semplicemente che è stata sicuramente un’edizione molto intensa, molto pesante, che anziché all’unione ha portato un messaggio sulla divisione e questa cosa mi dispiace. C’è stata una festa finita l’edizione di questo Grande Fratello e io personalmente non ero stata invitata”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA