Nikita Pelizon piange dopo scherzo a Charlie Gnocchi/ Giovanni Ciacci sbotta “fuori a calci nel cul*”

Nikita Pelizon scoppia in lacrime dopo lo scherzo a Charlie Gnocchi

Nikita Pelizon è scoppiata in lacrime. Dopo aver architettato uno scherzo a Charlie Gnocchi con la complicità di Edoardo Donnamaria, Nikita è stata duramente rimproverata da Giovanni Ciacci. I due ragazzi hanno preso delle cipolle posandole sulla faccia di Charlie che in quel momento stava dormendo. Dopo essersi svegliato per il forte odore, Charlie Gnocchi ha inseguito Edoardo con una stecca del biliardo. Carolina Marconi e Cristina Quaranta spiegano a Nikita che il loro è stato un brutto gesto: “Charlie la sente come una mancanza di rispetto. Non lo dovevate fare. Se mi fate uno scherzo del genere, mi fate molto male”. Dopo la reazione di Charlie Gnocchi – “Sei un’imbeci*e, non capisci un ca*o!”, Nikita Pelizon è scoppiata in lacrime. Cristina Quaranta ha poi provato a consolarla: “Lui stava scherzando, stava inscenando lo scherzo sullo scherzo”.

Matteo Diamante attacca Nikita Pelizon/ "Perché la mia ex parla così tanto di me?"

Giovanni Ciacci rimprovera Nikita Pelizon

Anche Giovanni Ciacci ha rimproverato Nikita Pelizon dicendole che, se lo scherzo lo avesse fatto a lui, l’avrebbe presa a calci nel sedere fino a mandarla fuori dalla porta rossa. Le parole di Ciacci hanno colpito Nikita che ha avuto un momento di crisi. Parlando con la Quaranta, Nikita ha detto: “Sì, ma anche Ciacci che mi dice che mi spedisce fuori dalla porta rossa a calci in c**o. Se me lo dice con quel tono da tiranno dittatoriale…”. Cristina Quaranta l’ha però confortata facendole capire che il suo era stato solo uno scherzo: “Charlie è andato in bagno, c’era Ginevra che si stava struccando. Stai serena. Ok? Non hai ammazzato nessuno. Oh… non fare la scema. Ripigliati eh!”. Sui social in molti hanno difeso Nikita sostenendo che la reazione di Ciacci sia stata eccessiva.

