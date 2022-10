Nikita Pelizon piange e chiede lo psicologo del GF Vip/ Ciupilan si preoccupa per lei

Nikita Pelizon richiede lo psicologo del GF Vip: ecco cosa è successo

Nikita Pelizon è costantemente attaccata e schernita da alcuni inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 2022, in particolare, da Antonino Spinalbese, Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta. La modella è stata rimproverata duramente da quest’ultima, come riporta, Blogtivvu: “Prendila con più leggerezza. Sembra che tutti ce l’hanno con te, che tutti parlano male di te. Fai il tuo. Le persone se non si vogliono avvicinare è perché c’è un perché, cambia atteggiamento. Sembra che percul* tutti, provochi tutti. L’hai fatto con me per un giorno intero: mi hai provocata o no?”

Dopo le dure parole della Quaranta, Nikita Pelizon è scoppiata a piangere e ha avuto un crollo tanto da richiedere l’aiuto dello psicologo del reality show. La modella è rimasta circa un’ora in confessionale e Ciupilan, Luca Salatino e Amaurys si sono preoccupati per lei. Nonostante la sua situazione però, sembra che Elenoire Ferruzzi continui ad attaccare la gieffina costantemente, situazione che ricorda molto quella di Marco Bellavia.

Nikita Pelizon, il sostegno di Marco Bellavia sui social

Nikita Pelizon è stata molto attaccata, negli ultimi giorni, da Elenoire Ferruzzi che proprio non la sopporta. L’attrice ha schernito spesso la modella con insulti e imitando in modo sarcastico alcuni sui atteggiamenti.

Nikita Pelizon sembra essere stata presa di mira dall’inizio del programma dai alcuni dei suoi compagni, ai quali si aggiunge anche Ciacci che è stato poi eliminato. A dare supporto alla modella da fuori la Casa del Grande Fratello Vip 2022 è proprio Marco Bellavia. Il conduttore ha pubblicato delle foto insieme alla modella e poi ha scritto: “Grazie Nikita“, un chiaro segno di vicinanza in un momento così difficile per lei. Il pubblico potrebbe decidere di nominare lei come preferita della settimana; si vedrà nella puntata di stasera.

