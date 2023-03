Nikita Pelizon piange per la lettera dei genitori/ “Non sei perfetta, ma speciale…”

Nikita Pelizon piange per la lettera dei genitori

La semifinale del Grande Fratello Vip 2022 ha regalato grandi emozioni a Nikita Pelizon che, non solo ha conquistato la finalissima del 3 aprile, ma ha ricevuto una toccante lettera dai genitori. All’interno della casa, parlando con Antonella Fiordelisi, Nikita aveva raccontato di non vedere i genitori da diverso tempo. Nikita non era riuscita a vederli neanche prima di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà e, ricevere una loro lettera, le ha provocato grande emozione.

Dopo aver ascoltato in diretta le parole dei genitori, Nikita ha ricevuto dal Grande Fratello la lettera e, al termine della puntata con Alfonso Signorini, sola in piscina, rileggendo la parole della madre e del padre, non ha retto ed è scoppiata a piangere.

La lettera dei genitori di Nikita Pelizon

La mamma e il padre di Nikita Pelizon, ad una settimana dalla finalissima del Grande Fratello Vip 22, hanno deciso di scrivere una dolce lettera per la figlia dimostrandole tutto il loro amore e sostegno in vista degli ultimi giorni nella casa prima di tornare alla vita vera. “Ciao cucciola, meno due puntata alla fine del GF VIP 7, la trasmissione alla quale testardamente hai deciso di partecipare. Oggi è chiaro a tutti chi è Nikita, educata, gentile, riflessiva, spirituale, anche se a modo tuo”: inizia così la dolcissima lettera che ha provocato una forte emozione in Nikita.

“Sei una stella che brilla di luce propria, una donna bellissima, con tanti valori morali. Non sei perfetta, ma speciale e unica. Sei ormai a un passo dalla meta, ma come va va, ti amiamo tanto. Mamma e papà”, hanno aggiunto i genitori di Nikita.

