Nikita Pelizon: “Preferita Isola dei Famosi 2023? Helena Prestes”/ “E’ bravissima!”

Nikita Pelizon ed Helena Prestes, unite nel segno dei reality

In qualità di vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip, Nikita Pelizon può certamente dirsi esperta di reality. Tra l’altro, il suo percorso televisivo è strettamente legato a questa tipologia di format. Prima ancora di entrare nella Casa, si era messa in mostra a Pechino Express in coppia con Helena Prestes. Quest’ultima è oggi impegnata con un’altra esperienza estrema: L’Isola dei Famosi. A tal proposito, Nikita Pelizon ha voluto esprimere un piacevole pensiero in compagnia dei suoi follower durante una lunga diretta Instagram.

“Chi è la mia preferita all’Isola dei Famosi 2023? Cioè, vado per esperienza personale perchè abbiamo fatto un altro reality insieme e quindi vi dico Hele”. Nikita Pelizon svela dunque la sua pupilla per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, sottolineando come la sua preferenza sia “viziata” dall’amicizia che la lega ad Helena Prestes con la quale ha condiviso l’esperienza di Pechino Express. “Spero solo che riesca a mantenere la calma e vada tutto bene”.

Nikita Pelizon fiera del percorso di Helan Preses all’Isola dei Famosi 2023

Nel prosieguo della diretta Instagram, Nikita Pelizon si è anche lasciata andare ad una lunga serie di complimenti in riferimento al debutto dell’amica Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023. “La puntata scorsa mi è piaciuta, è stata riflessiva, bravissima, determinata e concentrata. Super focus e questa cosa l’ho apprezzata un sacco”. Oltre alle gratifiche, Nikita Pelizon ha sottolineato un suo atteggiamento positivo in occasione di una prima difficoltà nel reality. “Sono anche contenta che non abbia risposto quando c’era da rispondere ad una determinata cosa, conoscendola… Quindi brava per il momento mi è piaciuta, sono contenta”.

Nikita Pelizon annuncia dunque il suo pieno supporto e apprezzamento per Helena Prestes all’Isola dei Famosi, in virtù dell’amicizia e dei percorsi che hanno condiviso negli ultimi anni. Precedentemente aveva avuto modo anche di fare una sorta di parallelismo tra le difficoltà del GF Vip e quella condivisa con l’amica a Pechino Express. “Il Grande fratello è stato più difficile per un discorso psicologico, mentale… Senza il mio lavoro interiore iniziato anni fa, non sarei mai riuscita a fare il GF così“.











