Nikita Pelizon prende un due di picche da Onestini/ “Sei solo un’amica per me”

Nikita Pelizon ha mostrato sempre interesse per Luca Onestini e, quando l’ex tronista di Uomini e Donne era in isolamento, sembrava ricambiare. Il gieffino ha rimescolato le carte e ha dato un due di picche alla modella parlando di una semplice amicizia.

Come riporta Biccy, Nikita Pelizon mette alle strette Luca Onestini: “Io non capisco alcuni tuoi atteggiamenti. Mi fai delle battutine che sembri geloso. Sì, se faccio i massaggi o scherzo con altri. Ah è un gioco quindi? No, non mi dà fastidio adesso che lo so”. A questo punto, il gieffino risponde: “Ma io scherzo e gioco, per me puoi baciare o fare il gioco della bottiglia e anche massaggiare qualcuno. Se ti vedo come un’amica? Sì ad oggi per me sei un’amica. Non ci stiamo frequentando, puoi passare 24 ore con un altro ragazzo non mi darebbe fastidio”. Insomma, è abbastanza chiaro che l’ex tronista non voglia avere una relazione con la modella. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Antonella Fiordelisi ha insinuato che Nikita Pelizon volesse una relazione con Luca Onestini per visibilità al Grande Fratello Vip 2022. A smentire tale ipotesi è lo stesso ex tronista di Uomini e Donne che, parlando con la modella, dichiara: “Aggiungo che potevi prenderti anche altre persone, le ho detto. Ma non è successo… quindi non la vedo così“.

Onestini difende Nikita Pelizon e attacca Antonella: “Poi le ho anche detto che non capisco perché, nonostante sia stata messa in dubbio un sacco di volte e criticata perché le hanno detto che non è vera, dovrebbe avere più sensibilità di tutti gli altri ed invece ci attacchi che non siamo veri ancor prima che sia successo qualcosa? Allora poi non si può lamentare se la criticano”.

