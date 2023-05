Nikita Pelizon punge Oriana, Micol e Giaele?/ La Incorvaia pubblica una chat privata…

Nikita Pelizon: scambio di frecciatine con Oriana, Giaele e Micol?

Il Grande Fratello Vip è ormai finito e diversi ex concorrenti sono concentrati su nuovi progetti professionali. Se Antonella Fiordelisi ha lanciato la sua prima collezione di gioielli “The queen scacco matto” facendo registrare subito il sold out, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia hanno deciso di unire le loro forze in un progetto comune realizzando una capsule di giacche per My Bag. La stessa Nikita Pelizon, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ha dedicato parte del proprio tempo alla realizzazione delle sue giacche di jeans e proprio una domanda sulle giacche fatte da una fan a Nikita, ha dato il via a quello che è stato definito dal web come uno scambio di frecciatine.

Durante una diretta Instagram realizzata dall’Honduras dove si trova per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes nel corso della prossima puntata dell’Isola dei Famosi, ad una domanda sulle sue giacche di jeans, Nikita ha risposto così: «Sono artigianali, comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli. Non hanno due cuori e due brillantini… No scherzo, scherzo…».

La replica di Micol Incorvaia a Nikita Pelizon

Le parole di Nikita Pelizon, dal popolo del web, sono state giudicate come una frecciatina ad Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Subito dopo la diretta di Nikita, sui social, è così arrivata la replica sia di Giaele che di Micol. Con una foto in cui è con Micol e Oriana mentre scelgono i dettagli delle giacche, Giaele ha scritto: “C’è chi rosica e chi invece si dà da fare!”.

Poco dopo è arrivata anche la replica di Micol che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la parte della diretta in cui Nikita parla delle giacche per poi condividere lo screenshot di una chat privata in cui Nikita le risponde con l’emoji con gli occhioni a cuore in merito alla pubblicazione della giacca. “Va beh dai, stava scherzando…”, ha poi aggiunto la Incorvaia.

