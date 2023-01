Nikita Pelizon rifiutata da Luca Onestini al Gfvip?/ Parla Gianmarco Onestini

Grande Fratello vip 7, Nikita Pelizon e Luca Onestini si scontrano ancora: piovono accuse

Nikita Pelizon é stata rifiutata da Luca Onestini e faticherebbe ad accettarlo, al Grande Fratello vip 7, o almeno questo é stando alla teoria di Gianmarco Onestini. Quest’ultimo, che é il fratello vip del concorrente al Grande Fratello vip 7, Luca Onestini, si apre via social a margine del nuovo confronto-scontro che vede protagonisti Nikita e Luca nella Casa più spiata d’Italia rispetto alla loro frequentazione, a quanto pare già finita sul nascere.

In un nuovo chiarimento dai toni piuttosto accesi, registratosi al Grande Fratello vip 7 in corso, Nikita Pelizon ammette l’amarezza nutrita per il fatto di sentirsi in generale fraintesa. Lei si chiede il motivo di alcuni comportamenti e la vicinanza mostrati da Luca, reo di aver contribuito ad accendere il fuoco dell’interesse della gieffina per una conoscenza approfondita e intima da avviarsi nella Casa con Onestini. Questo, soprattutto dopo che, di punto in bianco, Luca Onestini avrebbe troncato sul nascere quella che per lei sarebbe stata una liaison amorosa tra i due e non un’amicizia. Dal suo canto Luca Onestini si difende da ogni possibile accusa sul nascere, di aver usato nei sentimenti Nikita Pelizon, anche al mero fine di ottenere visibilità nel gioco, per hype mediatico, accrescere la popolarità e quindi il business.

Interviene Gianmarco Onestini: esplode la nuova querelle del Grande Fratello vip 7

“Hai frainteso!”, esclama il gieffino alla coinquilina. Insomma, Luca si sarebbe interessato alla conoscenza di Nikita Pelizon per l’inizio di una amicizia da coltivare nella Casa e la concorrente avrebbe frainteso le vere intenzioni del coinquilino. “Io mi sono sentito tradito da una persona con la quale sono sempre stato chiaro”, spiega poi lui la sua posizione, tacciando dal suo canto Nikita di averlo tradito nei termini dell’amicizia, perché ora lei lo accuserebbe di averla in qualche modo illusa che tra i due potessero esserci le basi per la nascita di un amore. E nella querelle esplosa nella Casa, interviene Gianmarco Onestini.

Il secchione de La Pupa e il secchione 2022, in un tweet al veleno lanciato su Twitter ai danni di Nikita Pelizon e a difesa di Luca Onestini, quindi scrive: “Cara Nikita, un NO è un NO, impara a RISPETTARE la volontà delle persone e non inventarti una “realtà parallela” solo perché non sei stata ricambiata. HAI STUFATO.”. Ma cosa ne pensa il pubblico TV? L’opinione dei telespettatori attivi online si divide tra chi sostiene la posizione di Nikita e chi invece supporta Luca, proprio come Gianmarco. Ai posteri, quindi, l’ardua sentenza sul nuovo caso del Grande Fratello vip 7.

Cara nikita, un NO è un NO, impara a RISPETTARE la volontà delle persone e non inventarti una “realtà parallela” solo perchè non sei stata ricambiata .

HAI STUFATO. #iostoconluca #gfvip #BastaYa — Gianmarco Onestini (@GOnestini) January 22, 2023













