Nikita Pelizon rivelazione choc al GF Vip/ “Ho paura di avvicinarmi a Daniele”

Nikita Pelizon, la gelosia di Elenoire nei confronti di Daniele la tiene lontana dal gieffino

Nikita Pelizon ha sempre parlato con Daniele Dal Moro, il loro rapporto è sempre stato di semplice amicizia. Adesso, però, le cose si sono complicate per via della gelosia di Elenoire Ferruzzi. L’attrice, dopo la delusione di Luca Salatino, si è presa una cotta per l’ex tronista di Uomini e Donne.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, a stuzzicare sulla questione gelosia Elenoire è proprio Alfonso Signorini. L’attrice ammette di essere gelosa di Daniele e, quindi le infastidisce che Nikita Pelizon parli con lui. A questo punto, a confermare i dubbi del conduttore, interviene proprio la modella che dice: “Io ho paura ad avvicinarmi a Daniele delle volte, perché vedo lo sguardo di Elenoire che cambia“. A questo punto, Daniele ribadisce che tra lui e la modella ci sia solo amicizia, ed è, dunque, inutile provare gelosie.

Nikita Pelizon, durante l’ultima puntata, ha raccontato il suo passato da Testimone di Geova che l’ha portata a perdere il rapporto con i genitori. La modella ha confessato: “A sei anni sentivo dentro una cosa che non andava, che non mi piaceva. Non mi piaceva che veniva detto che erano la sola e unica religione e poi si parlava di umiltà. Io però non la sentivo questa umiltà ma a casa non ne potevo parlare perché sapevo che mi avrebbero fatto l’ennesimo studio biblico.”

E ancora: “Io stavo insieme con un ragazzo, avevo 16 anni ma per stare con lui dovevo sposarmi. Quando è arrivato il momento ho detto no. Da lì è partita la crisi e ho iniziato a prendere la decisione di uscire come hanno fatto i miei fratelli a 18 anni. Ho provato ad andarmene di casa ma la polizia mi ha portato subito a casa. È stato un macello e da lì sono iniziati i due anni in cui mi mantenevo da sola”.

