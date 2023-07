Nikita Pelizon/ “Rottura tra Antonella ed Edoardo? L’amore vince su tutto”

Nikita Pelizon commenta la rottura tra Antonella ed Edoardo

Nikita Pelizon ha stretto un legame di amicizia molto profondo con Antonella Fiordelisi, durante il percorso al Grande Fratello Vip. In virtù di questo rapporto, ai microfoni di Turchesando, la vincitrice del GF Vip ha commentato la rottura tra l’influencer ed Edoardo Donnamaria.

“Guarda, quello che mi sento di dirti è che l’amore vince su ogni cosa. Se veramente l’intenzione di entrambi è la stessa supereranno qualsiasi cosa“ ha affermato Nikita Pelizon: “Altrimenti ci abitueremo a vederli in un’altra forma. Io non voglio mettere il dito nella piaga perché sinceramente è una cosa loro. Io le sto vicino, mando un messaggio e la chiamo. Questo posso fare da amica. Sta bene, un and down. Esiste anche la privacy. Magari ci sono momenti delicati che si stanno vivendo in maniera profonda”. La modella triestina non esclude, dunque, che ci possa essere un ritorno di fiamma tra Antonella ed Edoardo. Sarà come con Oriana e Daniele?

Nikita Pelizon ha commentato la rottura tra Antonella ed Edoardo, ma lei stessa è stata protagonista di una rottura. Si parla della frequentazione con l’ex Matteo Diamante, con il quale sembra che le cose non siano andate: “Come sicuramente avrete notato io e Niki non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo assieme ed è stato un sogno, seppur reale. Siamo connessi? Si certo. Ci parliamo con lo sguardo? Si certo. Ma essere connessi a volte non basta” ha svelato l’ex naufrago sui social.

Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide ma non è possibile” ha spiegato Matteo Diamante raccontando i motivi della rottura con Nikita Pelizon: “Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme, il mondo si fermava e “sembravamo” felici. Ma si cresce, si cambia. Le cose negli ultimi due anni sono cambiate, noi siamo cresciuti, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate e può succedere che due persone vogliono le stesse cose, magari si vogliono anche bene ma nel momento perfettamente sbagliato”.











