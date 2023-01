Nikita Pelizon scontri con Tavassi/ “C’è qualcosa sotto, prima o poi lo dirà…”

Scontri tra Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi

La gestione delle faccende domestiche è sempre fonte di discussione e liti dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nella giornata di ieri, domenica 29 gennaio, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi hanno discusso proprio su questo argomento. “Tava oggettivamente tu non fai niente”, ha detto Nikita al romano, richiamato di essere poco collaborativo. Tavassi ha subito risposto in tono provocatorio: “Io faccio ridere. Ognuno fa il suo. Io porto il sorriso, tu? Tu cosa porti?”. E h aggiunto: “Non è che tocca fare a gara, c’è chi fa di più e chi di meno”. Nikita, però, non convivendo il discorso di Edoardo ha preferito non rispondere alla sua provocazione. Rimasta sola con l’amica Antonella Fiordelisi ha commentato quanto successo.

I dubbi di Nikita su Tavassi: “C’è qualcosa sotto”

“Ti sei accorta di quel che succede quando si parla in faccia?”, ha detto Antonella Fiordelisi. E ha aggiunto: “Quando uno vuole dare un consiglio a qualcuno per migliorare lo vedono come un attacco e poi ti mandano le frecciatine”. Riferendosi a Tavassi, l’ex schermitrice ha detto: “Meno male che almeno fa ridere. Lo preferisco rispetto agli altri”. Ma la questione tra Nikita e Tavassi non è finita qui. Nel corso della giornata il fratello di Guendalina Tavassi ha raggiunto la modella triestina per darle gli occhiali e il torsolo della mela che aveva lasciato in confessionale. Dimenticanza che Tavassi non le ha fatto passare: “Stai tanto attenta all’igiene della casa, pensavo che poi la buttassi…”. Nikita, parlando sempre con Antonella, ha espresso i suoi dubbi sul comportamento del vip: “C’è qualcosa sotto, Tavassi prima o poi lo dirà…”. I due saranno messi a confronto nella puntata di oggi, lunedì 30 gennaio?

TAVASSI CHE PORTA GLI OCCHIALI DA SOLE E IL TORSOLO DELLA MELA A NIKITA CHE HA LASCIATO IN CONFESSIONALE, VI PREGO IO AMO QUEST’UOMO #gfvip #incorvassi #orielepic.twitter.com/ZDMvBguDf5 — sisonokevin (@_soleilandia_) January 29, 2023

