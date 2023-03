Nikita Pelizon scrive una lettera ad Antonella Fiordelisi/ “Mi hai fatto vivere”

Nikita e la lettera ad Antonella Fiordelisi: “Ci vediamo fuori”

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi hanno stretto una forte amicizia durante il percorso al Grande Fratello Vip 2022. Le due concorrenti sono sempre state insieme anche se, negli ultimi tempi, l’avvicinamento della schermidora ad Oriana Marzoli ha destato qualche dubbio nella modella triestina.

Ad ogni modo, le due gieffine alla fine si sono riavvicinate facendo nuovamente squadra. Per questo motivo, dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi, Nikita ha deciso di scriverle una lettera: “Scricciola grazie di tutto. L’amore, l’affetto, sostegno, tempo, risate e bellissimi ricordi. Mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l’una per l’altra e ti voglio bene. ” E ancora: “Ci vediamo fuori“. La loro amicizia durerà anche fuori dal reality show condotto da Signorini? Non manca poco alla finale, dunque, i concorrenti si preparano a tornare alle proprie vite.

Antonella Fiordelisi, eliminata per appello della mamma? La reazione della schermidora

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2022, in buona parte a causa dell’appello della madre Milva. Il genitore aveva mandato una lunga lettera a Pier Silvio Berlusconi sostenendo che la schermidora fosse bullizzata nella Casa. Per questo motivo ha chiesto ai fan della concorrente di non votare per salvarla, e così è stato.

La reazione di Antonella all’intromissione della madre non è stata positiva: “Lei probabilmente è stata davvero tanto male a vedermi in queste condizioni, ha fatto questa cosa che comunque non doveva fare perché è una scelta mia. Ho detto che volevo rimanere io… Io ero stata chiamata a 19 anni per fare l’Isola dei Famosi, lei però, essendo molto ansiosa, mi ha chiesto di non andare e io mi sono lasciata condizionare. Ha scelto lei al posto mio”. Insomma, sembra che la schermidora non abbia gradito l’iniziativa di Milva.

