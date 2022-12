Nikita Pelizon si allontana da Luca Onestini/ “Super vago e poco sciolto nel dialogo”

Nikita Pelizon e Luca Onestini incompatibili? Le parole della modella

Nikita Pelizon si sarebbe stancata di alcuni atteggiamenti di Luca Onestini. In confidenza a Daniele Dal Moro, la modella svela che tra lei e l’ex tronista ci sono delle incompatibilità di fondo. Complici anche i due di picche ricevuti, la gieffina sembra volersi allontanare dal bel modello.

Nikita Pelizon, in confidenza al Grande Fratello Vip 2022, dichiara: “Luca Onestini è bello e interessante ma al contempo ci sono cose che personalmente non mi stanno piacendo. Non riesco a fare una conversazione dove non sento…, sento che la conversazione non è sciolta con lui. Tipo gli faccio una domanda e non mi risponde o mi risponde super vago. Mi fa una domanda e rispondo, sento che a lui non è piaciuta la mia risposta e quindi si allontana. Dove sta la naturalezza e la scioltezza del dialogo?” Dunque, sembra che anche la modella abbia deciso di voltare pagina e concedersi del tempo per se stessa.

Nikita Pelizon due di picche da Luca Onestini: “Siamo solo amici”

Nikita Pelizon ha preso giorni fa un due di picche da Luca Onestini che vede la modella solo come un’amica. L’ex tronista lo ha detto senza mezzi termini, facendo rimanere molto male la gieffina.

Come riporta Biccy, Nikita Pelizon chiede a Luca Onestini: “Io non capisco alcuni tuoi atteggiamenti. Mi fai delle battutine che sembri geloso. Sì, se faccio i massaggi o scherzo con altri. Ah è un gioco quindi? No, non mi dà fastidio adesso che lo so”. L’ex tronista risponde e mette le cose in chiaro alla modella: “Ma io scherzo e gioco, per me puoi baciare o fare il gioco della bottiglia e anche massaggiare qualcuno. Se ti vedo come un’amica? Sì ad oggi per me sei un’amica. Non ci stiamo frequentando, puoi passare 24 ore con un altro ragazzo non mi darebbe fastidio”.

