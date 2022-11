Nikita Pelizon si dichiara con una lettera a Luca Onestini/ Lui frena e…

Nikita Pelizon scrive una lettera a Luca Onestini, la strana reazione

Nikita Pelizon non vuole arrendersi con Luca Onestini. La concorrente del Grande Fratello Vip ha più volte mostrato il suo interesse nei confronti di Onestini che però ha più volte frenato spiegandole di non volere qualcosa in più dell’amicizia. Dopo che Luca Onestini è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip, Nikita ha pensato di consegnarle un biglietto che aveva scritto per lui. La reazione di Onestini però non si è fatta attendere. Il ragazzo si è mostrato perplesso e ha detto: “L’hai scritto tre giorni fa? Tu in tre giorni puoi aver cambiato idea 25 volte, quindi conta il giusto… Ho delle sensazioni strane, una persona strana non può avere delle sensazioni normali…”.

Luca Onestini ha invitato poi Nikita a viversi le cose giorno per giorno senza frenarsi: “L’altra volta avevamo parlato, io ti voglio così, vivitela tranquilla. Poi magari tra un giorno cambia tutto, mi sforzerò di farti vedere il peggio di me. Io sono abbastanza riflessivo, ma tu sei molto peggio di me, pensi troppo alle cose e poi ti perdi, non sai più dove sei. È come guardare un quadro troppo da vicino e poi non vedi niente”. Senza aggiungere nulla sul contenuto, Luca Onestini ha detto a Nikita di aver condiviso le sue parole: “Sono assolutamente d’accordo con quello che hai scritto, mi fa piacere che dopo 12 giorni sei arrivata allo stesso risultato a cui sono arrivato io”.

Nikita Pelizon ha avuto poi un crollo in confessionale. La concorrente del Grande Fratello Vip è convinta infatti che Luca Onestini le abbia rifilato già un due di picche. In un momento di sconforto, la ragazza ha detto: “Questa è la prima volta che mi espongo con un ragazzo. E cosa succede? Da dan! Questa è la prima volta che una persona mi dice che va con i piedi di piombo. Solitamente piaccio fisicamente e quindi poi vogliono conoscermi e gli piaccio anche dentro. Così poi ci iniziamo a frequentare con i ragazzi. Forse mi sono esposta e non è una cosa che faccio. E mi sono sentita… nella testa mi viene la parola rifiuto”.

Nikita Pelizon però aveva fuori la casa del Grande Fratello Vip un uomo che la stava aspettando, Valerio Tremiterra. Proprio nei giorni scorsi, Valerio aveva mandato un messaggio a Nikita ribadendole la sua presenza. A proposito di questo rapporto, Luca Onestini ha voluto indagare chiedendo a Nikita cosa la legasse ancora a lui. Lei ha risposto: “Ci penso, penso ai momenti che abbiamo trascorso insieme e sono stati belli. Il messaggio che mi ha mandato io l’ho interpretato come “a prescindere da tutto e ci sono e ci sarò” voglio vederla così”.











